Atalanta-Roma, torna titolare: ultimo test decisivo

Il calciatore svolgerà oggi un’ultima prova per vedere se il suo fastidio è diminuito in modo da poter tornare in campo al Gewiss

Stasera si gioca Atalanta-Roma, ultima gara della trentunesima giornata di campionato. I nerazzurri affrontano i giallorossi al Gewiss Stadium dopo le fatiche di coppa. All’Olimpico, infatti, Pellegrini e compagni hanno giocato pe 120 minuti contro il Feyenoord per strappare il pass per la semifinale di Europa League. Il gol di Dybala nel finale di partita ha riaperto le speranze dei giallorossi, che poi hanno calato il poker nel finale.

Non solo felicità, però, perché nel primo e nel secondo tempo hanno dato forfait due giocatori di Mourinho. E non due qualunque. Dopo 20 minuti di gioco Georginio Wijnaldum si è seduto a terra a causa di un problema al flessore, che lo ha poi costretto ad uscire. Dopo circa un’ora, invece, è stato Chris Smalling a dover abbandonare il campo, sempre a causa di un problema a quel muscolo. Un brivido ha percorso la schiena dei tifosi e di Mourinho, che arriva al match contro i bergamaschi senza due giocatori importanti.

Chi, invece, può esultare è Giampiero Gasperini che viene dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. Lunedì scorso, infatti, Hojlund e compagni stavano per far tornare la viola alla sconfitta dopo più di 10 partite, ma Arthur Cabral ha permesso ai toscani di pareggiare e di salvarsi.

Atalanta-Roma, ultimo esame per Pasalic

In vista della partita contro i giallorossi, Gasperini sta valutando la situazione di uno dei suoi pupilli, che potrebbe tornare da titolare già stasera. Si tratta di Mario Pasalic, in passato nel mirino della Roma, che sta facendo i conto con una distorsione della caviglia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il croato dovrebbe unirsi alla rifinitura della squadra in mattinata. Se non dovesse avere fastidi alla gamba allora potrebbe scendere tranquillamente in campo, addirittura dal primo minuto. Un recupero lampo per l’Atalanta che ritroverebbe il trequartista dopo una settimana. Il tecnico dei bergamaschi studia il modo migliore per poterlo utilizzare e cercare di fare la sorpresa a Mourinho.