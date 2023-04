Calciomercato Roma, 20 milioni con scambio: tre giovani sul piatto

In vista del calciomercato è già pronta l’offerta per un calciatore, finito nel mirino della Roma che vuole rinforzare la rosa



Il calciomercato estivo si avvicina sempre di più. Con l’aumento delle temperature in alcune zone di Italia è chiaro che la finestra delle trattative è sempre più vicina, con i direttori sportivi che si stanno muovendo per arrivare preparati. Non da meno è Tiago Pinto, che vuole permettere ai giallorossi di arrivare alla prossima annata con una rosa ancora migliore di quella attuale per lottar per palcoscenici sempre migliori.

L’ambizione di Mourinho è quella di vincere e per farlo ha bisogno di una squadra di qualità sempre migliore per poter imporre il suo gioco al meglio durante le partite. Proprio per realizzare il desiderio del portoghese, Tiago Pinto sta lavorando per convincere alcuni obiettivi di calciomercato di approdare alla Roma. I nomi più caldi sono quelli di Evan Ndicka e Houssem Aouar, rispettivamente difensore centrale dell’Eintracht Francoforte e centrocampista del Lione.

I due piacciono molto alla società e il general manager ex Benfica si è già mosso per ottenere la firma dai due a parametro zero per l’estate. ripetere una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità è fondamentale per la Roma che deve fare i conti con la Uefa. I giallorossi, infatti, hanno firmato con l’organo calcistico europeo il settlement agreement, che deve essere rispettato per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Calciomercato Roma, pronta l’offerta dopo l’incontro

I ruoli da migliorare sono diversi e uno su tutti è la porta. Rui Patricio non ha dimostrato grandi problemi in senso tecnico, ma con l’avanzare dell’età i suoi riflessi e la sua esplosività cominciano a diminuire. Qualche mese fa, poi, una statistica non molto lusinghiera dimostrava come il portoghese sia il peggiore della Serie A non in termini di gol subiti, ma di parate importanti, che latitavano.

Per sostituirlo, il nome più in voga è quello di Guglielmo Vicario, che ha molte pretendenti alle sue spalle. La più forte è l’Inter che, come riporta la Gazzetta dello Sport, si sta muovendo concretamente per prendere l’empolano. Dopo l’incontro tra il giocatore e un dirigente dei nerazzurri ai margini della partita, i milanesi stanno preparando un’offerta per il giocatore, che potrebbe costare circa la metà dei 40 milioni che entrerebbero dalla cessione di Onana. Per convincere l’Empoli. poi, l’Inter potrebbe inserire il cartellino di qualche giovane nell’affare, con i nomi di Mulattieri, Oristano e Satriano in cima su tutti.