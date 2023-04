Estasi Roma, UFFICIALE: cifra record

Estasi Roma e numeri da capogiro. Il traguardo ufficiale rappresenta un nuovo e clamoroso record tagliato dalla tifoseria giallorossa.

La Roma di José Mourinho sta per scendere in campo al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra giallorossa affronterà l’Atalanta guidata da mister Gasperini. Gli orobici inseguono la Roma a sette lunghezze in classifica in Serie A, mentre i giallorossi hanno la possibilità di agganciare la Juventus al terzo posto dopo la sconfitta dei bianconeri. Nell’attesa della gara la tifoseria romanista taglia l’ennesimo traguardo con numeri da record in vista dell’andata delle semifinali di Europa League.

Numeri da capogiro ed entusiasmo alle stelle in casa Roma. Il nuovo traguardo ufficiale sfiora quota 30mila tifosi in coda in queste ore. La squadra guidata da José Mourinho sta per scendere in campo in casa dell’Atalanta. Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A i giallorossi hanno una ghiotta chance di agganciare la Juventus al terzo posto in classifica. La squadra bianconera è stata sconfitta dal Napoli, al pari della Lazio si Sarri che occupa la seconda posizione. Non sarà facile superare la squadra bergamasca guidata da Gasperini, che ha l’ultima chance di agganciare il treno per il quarto posto in Serie A. Le motivazioni non mancano e c’è da considerare una notevole differenza nella preparazione alla sfida del Gewiss Stadium, la Roma è infatti reduce dalle fatiche europee dello stadio Olimpico, dove giovedì sera ha conquistato l’ennesima semifinale europea della sua storia.

Roma-Bayer Leverkusen, UFFICIALE: superata quota 40 mila biglietti per la semifinale

La Roma ha conquistato la terza semifinale europea consecutiva, completando l’ennesima rimonta europea nei quarti di Europa League. La vittoria per 4-1 contro il Feyenoord ha regalato ai giallorossi il pass per la semifinale contro il Bayer Leverkusen. La sfida di andata contro la squadra tedesca è in programma alla stadio Olimpico, l’11 maggio alle ore 21:00.

In occasione della sfida di andata contro il Bayer sono stati già venduti oltre 41mila biglietti in casa Roma. A comunicarlo è stata ufficialmente la stessa società giallorossa, che sottolinea come i numeri sono destinati a salire vertiginosamente. Lo stadio Olimpico si prepara a trascinare nuovamente i giallorossi in campo europeo.