Formazioni ufficiali Atalanta-Roma, rivoluzione Mou: tripla sorpresa

Atalanta-Roma, ecco le formazioni ufficiali per la sfida del Gewiss Stadium. La squadra giallorossa torna in campo a Bergamo per la trentunesima giornata di Serie A

C’era tanta attesa intorno alle scelte ufficiali di José Mourinho dal primo minuto in quel di Bergamo. La Roma è reduce dalla magica notte dello stadio Olimpico in Europa League. Giovedì la squadra giallorossa ha completato la rimonta europea ai danni del Feyenoord e conquistato l’ennesima semifinale continentale. Ora è il momento di tornare in campo per una sfida delicatissima, contro l’Atalanta di Gasperini settima in classifica in Serie A.

La sfida in casa dell’Atalanta rappresenta l’ennesimo esame cruciale per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa scende in campo al Gewiss Stadium per la trentunesima giornata di Serie A. Le sconfitte della Lazio e della Juventus regalano una ghiotta occasione ai giallorossi di rosicchiare terreno nella lotta al piazzamento in Champions League. Per i bergamaschi la sfida alla Roma invece rappresenta una sorta di ultima spiaggia nella corsa al quarto posto in classifica. José Mourinho deve fare i conti con gli infortuni di Smalling e Wijnaldum, oltre a dosare le forze dopo l’impegno europeo contro il Feyenoord di giovedì sera, risolto nei tempi supplementari. Ecco le scelte dal primo minuto dello Special One e di mister Gasperini.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali:

Il posticipo del lunedì sera in Serie A vede la Roma scendere in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Test decisivo in chiave lotta al quaryo posto per i giallorossi, che hanno la possibilità di agganciare la Juventus al terzo posto in classifica. La Roma occupa la quarta piazza a quota 56 punti, mentre l’Atalanta è settima a 49 lunghezze in classifica.

Ecco le scelte dal primo minuto di José Mourinho, che era chiamato a sciogliere diversi dubbi nell’undici di partenza al Gewiss Stadium. In mediana viene scelto Bove al fianco di Cristante, mentre sulla corsia di destra spazio a Celik. In appoggio alla punta Tammy Abraham ci sarà Ola Solbakken insieme a Lorenzo Pellegrini, solo panchina per Paulo Dybala.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Pasalic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.