Infortuni Smalling e Wijnaldum: quante partite salteranno

Mourinho dovrà rinunciare a due dei suoi migliori giocatori nelle prossime giornate a causa degli infortuni di Smalling e Wijnaldum

Se la serata di Europa League è stata una delle migliori per la Roma, ripensando alla partita Mourinho avrà avuto un sorriso per un terzo amaro. Di sicuro la felicità per il passaggio del turno raggiunta in quel modo e davanti a quel pubblico è stata uno spettacolo quasi onirico da vivere da protagonista. Vincere 4-1 contro il Feyenoord strappando il pass per il turno successivo in un’Olimpico riempito da 67mila tifosi è qualcosa che in pochi possono dire di aver visto.

Alla serata non è mancato niente, tutte le mozioni sono state concentrate in 120 minuti per i romanisti che prima hanno vissuto gioia, poi rabbia mista a paura e delusione, poi ancora speranza e gioia finale. La rete di Leonardo Spinazzola ha fatto esplodere lo stadio, che poi è ritornato silente dopo il gol di Paixao, che ha dato vita a una delle esultanze più lente nella storia di questo sport. Dopo 9 minuti, però Dybala è salito in cattedra segnando la rete del 2-1 che ha permesso ai giallorossi di approdare ai supplementari.

Qui, spinti dall’urlo di tutto lo stadio, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini hanno calato il gol della vittoria e quello che ha definitivamente affondato gli olandesi, che hanno fatto di tutto per perdere tempo e giocare sporco. L’arbitro Taylor, che come sempre con la Roma non dà il meglio di sé, ha potuto solo decretare la fine dell’incontro.

Infortuni Smalling e Wijnaldum: out per Atalanta e Milan

Oltre ai ricordi dolci, però, ci sono anche le note negative di Smalling e Wijnaldum, che hanno lasciato il terreno di gioco rispettivamente nel secondo e nel primo tempo. Entrambi hanno subito un infortunio alla stessa parte del corpo: al flessore. Il muscolo posteriore della gamba ha dato noie a entrambi, costretti a lasciare il campo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho sta contando i giorni che mancano ai due giocatori per tornare in campo. Di sicuro l’olandese e l’inglese salteranno la gara di lunedì contro l’Atalanta e anche quella con il Milan del fine settimana successivo. I due, però, saranno fuori circa tre settimane e quindi con ogni probabilità non ci saranno nemmeno per Inter e Monza. In dubbio c’è la semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen. All’Olimpico si scende in campo l’11 maggio e José spera di recuperarli per quella data. Tra due settimane, però, ci sarà un nuovo punto per monitorare la situazione e avere aggiornamenti sul ritorno in campo.