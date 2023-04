Gasperini attacca Nuno Santos, labiale svelato

Atalanta-Roma, Gasperini furioso a bordo campo durante la sfida con i giallorossi. L’allenatore dei bergamaschi scatena il siparietto e si scaglia contro la panchina romanista

La Roma di José Mourinho torna in campo per la trentunesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è in scena al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini. All’intervallo il punteggio è sull’ 1-0, nerazzurri in vantaggio con la rete di Pasalic . Poco dopo la metà della prima frazione c’è stato un battibecco che ha coinvolto le due panchine. Il tecnico dei bergamaschi si è scagliato contro Nuno Santos, ecco il labiale.

La Roma è in campo in casa dell’Atalanta. La squadra giallorossa dopo quarantacinque minuti è sotto di una rete al Gewiss Stadium. Gli orobici sono avanti grazie alla rete di Mario Pasalic, con la Roma che è scesa in campo con tante sorprese nella formazione titolare. José Mourinho ha dovuto rinunciare a Smalling e Wijnaldum, entrambi ko dopo la sfida di giovedì sera contro il Feyenoord. La Roma è reduce da 120 minuti intensi in Europa League, che l’hanno vista rimontare la sconfitta contro gli olandesi e conquistare l’ennesima semifinale europea.

Atalanta-Roma, Gasperini furioso contro Nuno Santos: svelato il labiale

La prima frazione della sfida in casa dell’Atalanta si è chiusa con i bergamaschi in vantaggio per 1-0. A sbloccare la gara è stata la rete di Pasalic, abile a freddare la retroguardia giallorossa al 39esimo minuto. Poco dopo la metà del primo tempo si è scatenata la furia di Gian Piero Gasperini contro Nuno Santos sulla panchina della Roma.

A scatenare il battibecco tra le due panchine è stata la gomitata che il centrocampista Ederson ha rifilato a Lorenzo Pellegrini. L’episodio non è stato sanzionato dal direttore di gara, ma ha scatenato le proteste della panchina della Roma. Proteste a cui ha reagito con veemenza l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi si è scagliato contro Nuno Santos, ecco il labiale: “Vatti a sedere, vatti a sedere. Non rompere, cosa vuoi?” Le parole del tecnico dell’Atalanta hanno portato al cartellino giallo contro Gasperini.