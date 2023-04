Roma, infortunio Smalling e recupero Dybala: Mou svela tutto

Atalanta-Roma, José Mourinho ha parlato nel prepartita del Gewiss Stadium. Ecco le parole del tecnico giallorosso, che esce allo scoperto su Smalling e Dybala.

La squadra giallorossa è in campo per la trentunesima giornata di Serie A. La Roma torna in campo in trasferta a Bergamo, in casa dell’Atalanta di Gasperini. José Mourinho taglia il traguardo delle centesime presenze in casa orobica, dando spazio ad un ampio turnover dopo la sfida di Europa League di giovedì sera. Ecco le parole del tecnico portoghese nell’immediato prepartita del Gewiss Stadium.

La Roma torna in campo per la trentunesima giornata di Serie A. La sfida in casa dell’Atalanta arriva dopo la rimonta europea ai danni del Feyenoord, che ha regalato il pass per la terza semifinale europea consecutiva in casa giallorossa. Le fatiche europee hanno visto José Mourinho varare un ampio turnover dal primo minuto, con la sorpresa Solbakken in attacco al posto di Paulo Dybala. Il tecnico portoghese è intervenuto nel prepartita del Gewiss Stadium anche sullo stato fisico dell’attaccante argentino, oltre che sullo stop occorso a Chris Smalling nella sfida contro il Feyenoord.

Atalanta-Roma, dalle condizioni di Dybala all’infortunio di Smalling: Mou a carte scoperte

Lo Special One ha parlato ai microfoni DAZN prima del fischio d’inizio. Sull’infortunio di Smalling: “Adesso che non lo abbiamo per tante partite, non sappiamo quante, dobbiamo giocare con i tre che abbiamo più Kumbulla e loro conoscono le dinamiche della squadra, capiscono i meccanismi difensivi, ma sono giocatori diversi.”

Il portoghese è intervenuto anche sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, che parte dalla panchina nella sfida in casa dell’Atalanta. Ecco le parole di mister Mourinho sulla ‘Joya’: “Se sta in panchina è perché non è al top, ma non è lì per fare casino come fanno altri di altre squadre. Avrà i suoi trenta minutini per noi.” Infine sul traguardo delle cento panchine con la Roma: “È stato veloce. Non lo sapevo, me lo hanno detto stamattina. Se è stato veloce è colpa nostra, perché abbiamo giocato tante partite in Europa in due stagioni e perché lo abbiamo fatto con piacere”