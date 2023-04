Mourinho, cento di questi giorni: incontro per la Roma del futuro

L’allenatore della Roma ancora non ha rinnovato il suo contratto e la Roma spera di farlo in vista del prossimo calciomercato estivo

Stasera la Roma scende in campo contro l’Atalanta per la trentunesima giornata di Serie A. I giallorossi rincorrono la qualificazione in Champions League e per farlo devono assicurarsi almeno il quarto posto in classifica. Le pretendenti al piazzamento nel torneo della coppa dalle grandi orecchie sono diverse, con la Juventus che è tornata al terz0 posto dopo la sospensione della pena per le plusvalenze.

Senza i bianconeri, i giallorossi sarebbero stati terzi senza troppi pensieri. Il ricorso, invece, ha ribaltato la situazione con i torinesi che sono tornai in alto, come va pronosticato José Mourinho. Vincere contro i bergamaschi è molto importante per la Roma, che potrebbe allontanare una diretta concorrente per un posto nelle coppe europee. Già lo scorso anno i nerazzurri non sono entrati nelle competizioni Uefa e quest’anno cercheranno di giocare almeno la Conference League.

Stasera la partita è molto importante, non solo però per la posta in palio. Quella al Gewiss Stadium per Mourinho sarà la centesima presenza sulla panchina della Roma dal suo arrivo nel 2021. Da quel momento lo Special One è riuscito a portare subito risultati, sia sul campo che nella società.

Mourinho fa 100 in panchina: rinnovo nel mirino

La vittoria più importante è di sicuro quella della Conference League lo scorso anno, una coppa europea arrivata dopo una sola stagione in panchina, che ha portato la Roma sotto gli occhi di tutti. Mourinho, infatti, ha permesso alla società di essere tra le grandi di Europa, garantendogli una grande vetrina.

Vista la sua importanza, Dan e Ryan Friedkin sta studiando il rinnovo del contratto per lo Special One, che potrebbe lasciare la squadra a giugno del 2024. Uno scenario che non piacerebbe a nessuno, tantomeno alla società, che ha visto il cambiamento con il portoghese. L’ex tecnico di Real Madrid e Manchester United ha portato un cambiamento di mentalità non solo nei giocatori, ma anche nello staff, che ha nella parola “vittoria” il proprio credo.