Calciomercato Roma, braccio di ferro con la Juventus: Champions decisiva

La Roma continua la sua rincorsa della Champions League, che permetterebbe di fare passi in avanti anche nel calciomercato estivo

La trentunesima giornata per la Roma non si è conclusa nel migliore dei modi. I giallorossi sono stati sconfitti dall’Atalanta 3-1 al Gewiss Stadium. La gara non era per niente facile e aveva in peso specifico, visto che i bergamaschi vogliono tornare a giocare le coppe europee dopo una stagione di digiuno. La partita, nonostante un iniziale equilibrio, è stata indirizzata dagli errori e poi dalla sfortuna.

La prima rete, infatti, è nata da un errore di Tammy Abraham, che ha perso palla sulla trequarti, permettendo alla Dea di passare in vantaggio. Un errore di Rui Patricio, poi, ha spalancato la porta a Koopmeiners che, dopo il 2-1 trovato da Pellegrini che almeno virtualmente riapriva la gara, ha calato il tris che ha messo il punto finale al match, La sfortuna, invece, ha pensato bene di fare uno scherzo poco simpatico a Mourinho, facendo fermare Llorente per infortunio, con Dybala che ha concluso la gara claudicante.

L’arrivo in Champions è ancora aperto e i giallorossi sperano di poter festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo a fine stagione. Questo permetterebbe di aprire diverse vie di calciomercato, con Tiago Pinto che si sta già muovendo per donare a José Mourinho i giocatori che chiede per l’estate. I reparti da migliorare sono diversi e a seconda di come si evolverà la situazione, il portoghese agirà di conseguenza.

Calciomercato Roma, coppe fondamentali per Frattesi

Diversi colpi di calciomercato potrebbero dipendere proprio dall’approdo della Roma nelle prime quattro posizioni. Uno di questi è quello di Davide Frattesi, a lungo cercato lo scorso anno da Pinto. Il Sassuolo ha cercato di vendere a peso d’oro uno dei pezzi pregiati della sua rosa, mente il gm tentava di abbassare le richieste, concludendo in un nulla di fatto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nonostante un iniziale raffreddamento, Frattesi è sempre nel mirino della Juventus, che spera di strapparlo al Sassuolo. È un braccio di ferro, quindi tra i bianconeri e i giallorossi, con l’accesso in Champions che potrebbe fare la differenza in caso la questione non fosse risolta entro fine anno. Così tutti aspettano il cammino di Mourinho e Allegri in campionato.