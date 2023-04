Calciomercato Roma, sfida a Milan e Napoli: servono 20 milioni

I due club hanno messo nel mirino il talentino della Serie A, che piace anche alla Roma, in vista del prossimo calciomercato estivo

Il calciomercato estivo non è ancora cominciato, ma le squadre si stanno muovendo con largo anticipo per arrivare preparate all’appuntamento di lugli. Il primo di quel mese, infatti, c’è il gong virtuale che segna l’inizio delle trattative in Italia e in altre parti d’Europa. Per questo Tiago Pinto si sta muovendo per donare a Mourinho i rinforzi giusti in modo da centrare gli obiettivi prefissati nella prossima stagione.

L’attacco è di sicuro uno dei reparti da migliorare, visto che tra Tammy Abraham e Andrea Belotti sono stati segnati solo 7 gol in campionato. Il dato, però, diventa ancora meno lusinghiero se si pensa che questi gol portano tutti la firma dell’inglese. L’ex Torino non è riuscito ancora a trovare la rete in Serie A, avendo centrato la porta solo nelle coppe e per questo motivo a Tirgoria i stanno interrogando sul futuro di tutti e due i giocatori.

Anche nella trequarti non tutti i posti sono sicuri, soprattutto dopo l’infortunio di Gini Wijnaldum contro il Feyenoord. L’olandese è stato fuori sei mesi per la rottura della tibia a fine agosto ed è tornato solamente a febbraio. Da quel giorno il livello delle sue prestazioni è aumentato, ma per adesso deve stare ancora ai box. Futuro in bilico con gli otto milioni di riscatto che spaventano non poco i giallorossi, che vorrebbero ottenere uno sconto.

Calciomercato Roma, Milan e Napoli vogliono Baldanzi

Per migliorare proprio la prima linea alle spalle della punta, Tiago Pinto ha messo nel mirino Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli che ha dimostrato di avere ottime qualità ad appena vent’anni. Il talentino biancoblù sta giocando molto bene in Serie A e ha già attirato l’attenzione di molti club.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono il Milan e il Napoli. I rossoneri stanno pensando al riscatto di Brahim Diaz e al futuro di Charles De Ketelaere, che giocano entrambi sulla trequarti. Il loro destino si incrocia inevitabilmente con quello di Baldanzi, che piace non poco in Via Aldo Rossi. De Laurentiis, invece, vanta ottimi rapporti con il presidente dei toscani, anche se il Milan sembra in vantaggi. Per prendere il giocatore servono tra i 15 e i 20 milioni, salvo nuove evoluzioni nelle ultime giornate di campionato.