Gara della Roma rinviata, la decisione ufficiale della federazione

Gara della Roma rinviata, la società giallorossa aveva chiesto lo spostamento della partita alla federazione. Ecco la decisione ufficiale in vista della giornata di sabato

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta in casa dell’Atalanta, nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A i giallorossi sono usciti battuti dal Gewiss Stadium. L’Atalanta di Gasperini ha avuto la meglio sulla Roma con il risultato di 3-1, riaprendo i giochi per la lotta al quarto posto in classifica. Sabato pomeriggio sarà il momento di un altro scontro diretto in zona Europa, stavolta contro il Milan di Stefano Pioli allo stadio Olimpico.

La Roma trova la sconfitta in campionato in casa dell’Atalanta, in una gara segnata profondamente dagli episodi. Le fatiche di coppa, con gli infortuni di Wijnaldum e Smalling, hanno pesato sull’economia di una gara decisamente sfortunata per i giallorossi. Sabato pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Olimpico arriverà il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha agganciato la Roma al quarto posto in classifica, la prossima sfida sarà cruciale per la corsa al piazzamento in Champions League. Lo stesso giorno, ma alle ore 14:30, scenderà in campo la Roma femminile allenata da Alessandro Guidi.

Roma femminile -Fiorentina, la federazione non concede il rinvio della gara alle giallorosse

Le ragazze giallorosse sono ad un passo dalla conquista dello Scudetto. La vittoria interna contro la Juventus ha proiettato le giallorosse a più undici punti sulle bianconere ed ora il titolo è vicinissimo per la squadra allenata da Alessandro Spugna. Sabato al Tre Fontane si disputerà la gara tra Roma femminile e Fiorentina.

In previsione della sfida della squadra maschile contro il Milan la Roma femminile aveva chiesto alla federazione di spostare la propria gara. La richiesta non è però stata ascoltata dai vertici federali, che hanno ufficialmente confermato data ed orario della sfida tra giallorosse e toscane. La gara sarà in diretta su La7 ed è stata già avviata la vendita dei biglietti per il match del Tre Fontane. Sarà un sabato di passione in casa giallorossa.