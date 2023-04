Penalizzazione e nuovo ricorso UFFICIALE: come cambia la classifica

Un club, finito nel mirino della Procura, ha depositato un ricorso ufficiale. La classifica rischia di essere ancora una volta stravolta.

La stagione sta per entrare nella fase più calda e decisiva. In Serie A sono ben 6 le formazioni in corsa per ottenere un posto in Champions League ma in palio, considerando il Napoli capolista, ci sono soltanto tre pass. Per quanto riguarda il campionato cadetto, un club è alle prese con una problematica che rischia di stravolgere la classifica.

Si tratta della Reggina, a cui di recente il Tribunale federale nazionale ha tolto tre punti. Una sanzione legata al mancato pagamento degli stipendi dei calciatori e del versamento delle ritenute Irpef nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2022. Il club, dal canto suo, ha sin da subito contestato il provvedimento dichiarando la propria innocenza: nella giornata odierna è stato quindi presentato un apposito ricorso ufficiale che verrà discusso nelle sede competenti a breve.

L’atto di appello, stando a quanto si legge nel comunicato pubblicato nel sito web della società amaranto, è stato depositato ed ora la Reggina “resta ora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione innanzi alla Corte Federale di Appello”. La questione è destinata ad andare avanti, con il club intenzionato a cancellare la penalizzazione e riprendersi i punti tolti nei giorni scorsi.

Penalizzazione Reggina, il club ha presentato ricorso

La squadra allenata da Filippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata venerdì per mano del Brescia (1-2), attualmente è ottava in classifica. Senza la penalizzazione la Reggina salirebbe invece al sesto posto a quota 49, mettendosi così alle spalle il Cagliari ed il Pisa.

Il sogno di conquistare la promozione in Serie A attraverso i play-off resta vivo ma la strada che porta verso il traguardo è tutta in salita. Sviluppi sul fronte giudiziario sono attesi a stretto giro di posta. Alla conclusione del torneo cadetto mancano soltanto 4 gare (l’ultimo turno sarà il 19 maggio) ma la classifica rischia di essere stravolta ancora una volta.