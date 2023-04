Calciomercato Roma, Juventus snobbata: avvistato all’Olimpico

Calciomercato Roma, Juventus snobbata: lo hanno visto all’Olimpico e lo hanno visto emozionarsi. Pinto non molla

Nonostante il possibile – quasi certo arrivati a questo punto – arrivo di Aoaur, la Roma non perde assolutamente di vista un altro elemento che la scorsa estate sembrava davvero ad un passo dal rientrare a Trigoria. E, nonostante adesso sembrano esserci Juventus e Inter davanti, Tiago Pinto non molla.

Il nome è quello di Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che è nel mirino dei giallorossi anche se, adesso, la pista si è un poco raffreddata. Ma dire che è chiusa è esagerato, ovviamente, tant’è che calciomercato.com svela un retroscena che potrebbe chissà, magari riaccendere quella fiammella dentro la società dei Friedkin per tentare l’assalto la prossima estate. Che potrebbe esserci, ovviamente, anche per via di quello sconto del 30% (che sarebbe la percentuale sulla futura rivendita che la società capitolina ha in mano) che Pinto può sfruttare.

Calciomercato Roma, Frattesi era all’Olimpico

Sì, a quanto pare, qualcuno avrebbe riconosciuto Frattesi all’Olimpico contro il Feyenoord giovedì scorso. E qualcuno lo avrebbe visto emozionarsi durante l’inno della Roma all’inizio della partita. La fede dell’attuale centrocampista neroverde non è in discussione: lui è cresciuto dentro Trigoria ed è lì che vorrebbe tornare, anche se ci sono degli incastri da trovare. E fino ad oggi non è stato così.

In ogni caso la Roma sul giocatore ci rimane. Nonostante la richiesta del Sassuolo sia di 35 milioni di euro con i giallorossi che potrebbero anche mettere sul piatto una contro partita tecnica visto che Carnevali non ha mai perso di vista né Bove e nemmeno Volpato. Sarà importante, inoltre, riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe fare decisamente la differenza: gli introiti che arriverebbe dalla massima competizione europea potrebbero essere decisivi per la prossima campagna acquisti giallorossa.