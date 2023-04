Calciomercato Roma, nuova sfida Inter-Juve: Pinto aspetta al varco

Calciomercato Roma, Pinto non molla nella sfida a Juve e Inter. Il dirigente portoghese aspetta al varco le manovre delle due squadre italiane

Inter e Juventus animeranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia, questa sera a San Siro. Si riparte dall’1-1 dell’andata maturato all’Allianz Stadium, con un finale di gara decisamente concitato. Il derby d’Italia di questa sera mette in palio il pass per la finale di Coppa Italia, molto probabilmente contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In parallelo bianconeri e nerazzurri sono pronti al duello in vista del calciomercato estivo, ma Tiago Pinto non ha intenzione di mollare la presa nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, telenovela Frattesi e intreccio con Rabiot: Inter e Juve in pole

Tiago Pinto aspetta al varco le manovre di Juve ed Inter in vista del calciomercato estivo. Le tre squadre sono sulle tracce di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo già accostato alla Roma nelle scorse sessioni di mercato. La squadra giallorossa può giocarsi la carta della percentuale sulla rivendita da incassare in caso di cessione del centrocampista, Pinto deve però fare i conti con un’ampia concorrenza.

Inter e Juventus non mollano la pista Frattesi, secondo quanto rilanciato oggi da ‘Tuttosport’, anche Pinto resta in corsa per il centrocampista emiliano. I bianconeri sembrano pronti a piombare sul centrocampista in caso d’addio a Rabiot. Mentre l’Inter è a caccia di rinforzi in vista dell’addio a Brozovic e Gagliardini. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore, senza dimenticare le sirene estere pronte a tornare a suonare alla porta del Sassuolo. Tiago Pinto e la Roma restano in attesa.