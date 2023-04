Calciomercato Roma, l’hanno messo alla porta: 10 milioni per il sostituto

La Roma continua a seguire gli sviluppi del calciomercato estivo, con un affare che potrebbe spalancare la porta verso un grande colpo

La stagione di Serie A ancora non è conclusa e tutti gli uomini di calciomercato, compreso Tiago Pinto per la Roma, si stanno muovendo per cercare di arrivare al meglio all’estate. I giallorossi hanno intenzione di migliorare la rosa come vorrebbe José Mourinho, che punta a palcoscenici sempre maggiori. Il Dna del tecnico lo porta a cercare sempre il meglio per sé e per la sua squadra, che vorrebbe portare in alto.

Come da accordo con i Friedkin, Mourinho è stato preso per cercare di portare la Roma in alto nel calcio europeo. Il progetto triennale con il portoghese ha portato subito i suoi frutti, con la Conference League vinta al primo anno. Ora, con il secondo che ormai è arrivato agli sgoccioli, i giallorossi sono ancora in corsa per la semifinale di Europa League. In campionato, invece, il quarto posto sembra ancora al sicuro, nonostante la classifica sia molto corta.

Per puntare sempre più in alto, lo Special One vorrebbe qualche rinforzo di livello, come già chiesto a gennaio. a causa dei paletti della Uefa, però, Pinto non si è potuto spingere oltre determinati confini, prendendo solo Diego Llorente in prestito. Ora per l’estate il general manager si sta muovendo con largo anticipo in modo da poter sfruttare i migliori affari presenti sul mercato.

Calciomercato Roma, lo hanno messo alla porta

La gara con l’Atalanta ha evidenziato alcuni limiti della rosa che nelle ultime gare sembravano non esistere più. Oltre alle disattenzioni difensive, non è passato inosservato l’errore di Rui Patricio, che ha permesso a Koopmeiners di siglare il gol del 3-1. Il portiere portoghese è un buon elemento, ma a 35 anni la sua carriera è in fase calante.

Per questo uno dei profili che piacciono di più è quello di David De Gea, portiere spagnolo del Manchester United, con il contratto che scade a giugno. Proprio questo aspetto lo rende appetibile per la Roma, con i Red Devils che si stanno guardando intorno. Come riporta sportske.jutarnji.hr, il club rosso di Manchester ha messo gli occhi su Dominik Livakovic, estremo difensore della Dinamo Zagabria. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 10 milioni e il club sembra intenzionato a pagarli per assicurarsi le prestazioni del giocatore che piace a mezza Europa. se l’affare dovesse andare in porto, i giallorossi potrebbero tentare l’assalto per De Gea.