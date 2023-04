Nuova penalizzazione e retrocessione: classifica riscritta

Nuova penalizzazione che scuote il calcio italiano. Classifica stravolta e rischio retrocessione dietro l’angolo per la squadra coinvolta. Ecco cosa sta succedendo

Un nuovo caso giudiziario stravolge gli equilibri del calcio italiano. Negli ultimi mesi le vicende della giustizia sportiva continuano ad intrecciarsi con quelle del campo, spesso riscrivendo classifiche e stravolgendo totalmente gli equilibri stagionali. Il caso più eclatante ha riguardato la Juventus in Serie A, penalizzata di 15 punti in prima battuta, che poi le sono stati restituiti in seguito al ricorso presentato. Stavolta a finire nel mirino della Lega è una formazione di Serie D.

Nuova penalizzazione in arrivo e classifica stravolta in zona retrocessione. Questa volta il caso giudiziario non riguarda la Serie A. Nel massimo campionato italiano il ‘caso’ Juventus ha scosso gli equilibri stagionali fin qui. Nell’ambito dell’inchiesta Prisma, sul filone delle plusvalenze, la squadra bianconera si è vista prima togliere poi restituire i 15 punti di penalizzazione. Decisivo il ricorso presentato al Collegio di garanzia del CONI, che ha riscritto la classifica in Serie A coinvolgendo direttamente anche la Roma. La squadra giallorossa, dopo la penalizzazione annullata alla Juventus, è stata infatti scavalcata in classifica dalla ‘Vecchia Signora’ ora a quota 59 punti con tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi.

Penalizzazione pesante e rischio retrocessione: classifica di Serie D stravolta

Sempre in Serie A i riflettori sono puntati sulla Sampdoria, ultima in classifica e a rischio sanzioni. Mentre in Serie D c’è una squadra allenata da un ex Fiorentina e Torino che sta per essere pesantemente sanzionata. Parliamo del Fanfulla, formazione che milita nel girone D del campionato dilettanti, allenata da Riccardo Maspero.

La squadra che ha sede a Lodi sta per essere penalizzata di quattro punti in classifica. La colpa della formazione lombarda è quella di aver schierato l’attaccante Klajdi Lusha nelle prime giornate della stagione. Sul calciatore pendeva infatti una squalifica non scontata dalla stagione precedente. Il -4 in arrivo fa sprofondare il Fanfulla in piena zona retrocessione. Al momento la squadra guidata da Maspero ha 46 punti ed occupa la dodicesima posizione. Con la penalizzazione i lombardi finiranno in quartultima posizione a pari punti con la Correggese in zona play out come sottolineato da Calciomercato.it.