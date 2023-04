Roma-Bayer, ufficiale: orario cambiato

Roma-Bayer Leverkusen, l’annuncio ufficiale sorprende i tifosi giallorossi. C’è il cambio di orario in vista dell’attesa gara di Europa League

La stagione della Roma è entrata nella volata finale e tante gare decisive attendono i giallorossi. La tifoseria romanista è in fermento in attesa della sfida ai tedeschi del Bayer Leverkusen, valida per l’andata delle semifinali di Europa League. La società giallorossa ha comunicato ufficialmente un importante cambio d’orario in vista della sfida europea: ecco tutti i dettagli.

La Roma ha interrotto la propria serie di vittorie consecutive al Gewiss Stadium, casa dell’Atalanta. Contro gli orobici la squadra di José Mourinho è stata battuta per 3-1, dopo una gara segnata da episodi decisamente sfortunati per i giallorossi. Ora nel mirino dello Special One c’è lo scontro diretto dello stadio Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli. In attesa dello scontro diretto con la squadra rossonera, appaiata al quarto posto in classifica alla Roma, la società ha comunicato il cambio di orario per la vendita dei biglietti di Roma-Bayer Leverkusen.

Roma-Bayer, annuncio ufficiale: cambia l’orario di vendita dei biglietti

La Roma ha conquistato la terza semifinale europea consecutiva dopo la vittoria contro il Feyenoord. Ora i giallorossi affronteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen, guidati da Xabi Alonso. La sfida di andata è in programma allo stadio Olimpico la sera dell’11 maggio. Il ritorno si giocherà in Germania una settimana più tardi.

La biglietteria giallorossa ha già fatto registrare numeri record in vista della semifinale di Europa League. La Roma ha appena comunicato, tramite i propri canali ufficiali, lo spostamento dell’orario per la vendita libera dei biglietti. I tagliandi rimasti per la sfida europea dello stadio Olimpico verranno messi in vendita on-line a partire dalle ore 17. Mentre fino alle ore 16 è ancora aperta la prevendita riservata a chi ha sottoscritto l’abbonamento Coppe per questa stagione. Lo stadio Olimpico si prepara a riempirsi nuovamente per la sfida europea al Bayer Leverkusen.