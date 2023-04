Roma, infortunio ufficiale: emergenza Mourinho

Roma, infortunio ufficiale e nuova tegola per Mouringo: c’è la lesione. Adesso lo Special One è davvero in emergenza

Se per Dybala la situazione è meno grave – per l’argentino la comunicazione ufficiale è quella di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia maltratta dall’entrata di Palomino – per Llorente non arrivano delle buone notizie. Il difensore della Roma, oggi, si è sottoposto a nuovi esami. Che hanno dato un esito chiaro.

La diagnosi – ma le immagini parlavano chiaro anche durante il match con un giocatore uscito in lacrime dopo l’infortunio – hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il giocatore che la Roma ha preso dal Leeds. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma di solito, per dei problemi come questo, passano una ventina di giorni anche se non si conosce il grado della stessa. Una tegola enorme per lo Special One in vista della parte finale di stagione.

Roma, le condizioni di Llorente

Contro il Milan la difesa è da inventare. E qualcuno della Primavera verrà sicuramente aggregato al gruppo della Prima Squadra. Perché oltre a Llorente, come sappiamo, fuori c’è anche Smalling. Nessuno dei due sarà a disposizione per la sfida contro la squadra di Pioli che potrebbe valere un pezzo importante di Champions League, e per nessuno dei due c’è la certezza dei tempi di recupero. Rimangono in bilico anche per la gara d’andata contro il Leverkusen. Per Llorente a dire il vero, le speranze sono minime.

In questi giorni quindi Mourinho è chiamato a trovare una soluzione. O rimandare in campo Kumbulla – che è un difensore e che quindi andrebbe comunque a completare il reparto – oppure abbassare Cristante nel cuore del pacchetto arretrato a tre dietro con Mancini e Ibanez a chiudere il cerchio. Giorni di riflessione, giorni di allenamenti per sciogliere i dubbi