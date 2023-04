Roma-Milan, recupero lampo: le ultime dopo l’infortunio

Roma-Milan, Stefano Pioli tiene il fiato sospeso intorno alle condizioni del big. Recupero lampo in vista della sfida dello stadio Olimpico, le ultimissime

Roma-Milan si avvicina, la sfida dello stadio Olimpico è in programma sabato alle ore 18. Le due squadre sono appaiate in classifica al quarto posto, entrambe a meno tre punti dalla Juventus di Allegri. I rossoneri, dopo due pareggi consecutivi, hanno ritrovato i tre punti in casa contro il Lecce. La Roma di Mourinho è uscita invece sconfitta dal Gewiss Stadium dell’Atalanta, interrompendo a tre vittorie consecutive la striscia positiva in Serie A.

La trentunesima giornata di Serie A ha visto il Milan tornare a pari punti con la Roma in classifica. La squadra giallorossa deve fare i conti con il problema infortuni che tiene in ansia José Mourinho. Dopo Wijnaldum e Smalling, finiti Ko durante la sfida interna al Feyenoord, a Bergamo ci sono stati gli infortuni di Diego Llorente e Paulo Dybala. Il difensore ex Leeds ne avrà per almeno due settimane, mentre si tenta il tutto per tutto per recuperare la ‘Joya’ almeno per la panchina. In tal senso si attendono nuovi test decisivi in vista del delicato scontro dello stadio Olimpico. Anche Stefano Pioli resta in ansia guardando all’infermeria di casa Milan. Ecco le ultimissime in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio.

Roma-Milan, Giroud osservato speciale dall’infermeria rossonera: nuova contusione

Secondo quanto riportato da Milanlive.it le attenzioni dello staff medico rossonero si concentrano sulle condizioni fisiche di Olivier Giroud. Il centravanti ex Chelsea è il faro dell’attacco per il Milan di Stefano Pioli ed ha saltato per infortunio la sfida interna contro il Lecce.

Secondo quanto filtra da Milanello l’attaccante rossonero dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida dello stadio Olimpico. Recupero lampo fondamentale per il tecnico del Milan, che potrà avere a disposizione il suo miglior marcatore nello scontro diretto cruciale per la lotta al quarto posto. Il centravanti, dopo il problema al tendine d’Achille accusato contro il Napoli ha subito una contusione in allenamento, ma il suo recupero dovrebbe essere dietro l’angolo. In casa Roma si attende il responso sui test a cui si sottoporrà Paulo Dybala.