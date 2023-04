Calciomercato Roma, rottura totale: addio immediato

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma ha deciso il suo futuro dopo che i rapporti con il tecnico sono arrivati ai minimi storici

La Roma continua il cammino verso i propri obiettivi di campionato con la Champions League che è ancora in piedi attraverso due strade. La prima, quella su cui bisogna puntare per non gettare tutto alle ortiche, è il campionato. Il quarto posto, infatti, è ancora in bilico e i giallorossi stanno lottando per cercare di mantenere almeno la posizione che significa accesso al torneo per la coppa dalle grandi orecchie.

Nella prossima annata, poi, José Mourinho vorrebbe avere una rosa migliore per poter competere per palcoscenici migliori. L’obiettivo, infatti, è quello di alzare l’asticella dei traguardi, che dovranno essere elevati al suo terzo anno. I Friedkin, infatti, hanno deciso di cominciare questa avventura con lo Special One nel 2021 e hanno fisato il 2024 come prima scadenza. L’operato di Mourinho è stato subito efficace, con il portoghese che ha portato nella capitale un trofeo al primo anno. La Conference League, infatti, è arrivata alla prima stagione di José.

Il reparto che va rinforzato più di tutti è la difesa, dove gli interpreti sono contati. Oltre ai tre titolari Smalling, Ibanez e Mancini, gli altri presenti in rosa non lasciano sicurezze. Marash Kumbulla è finito ai margini della rosa nonostante lo scorso anno fosse considerato una bella prospettiva. Diego Llorente, che invece sta giocando molto bene, si è infortunato alla gamba ed è arrivato in prestito dal Leeds.

Calciomercato Roma, litigio con il tecnico: vuole partire subito

rinforzare il reparto arretrato, quindi è l’obiettivo di Tiago Pinto che si sta guardando intorno per trovare i migliori profili che il panorama può offrire. Uno è senza dubbio quello di Evan Ndicka, che lascerà l’Eintracht Frankfurt a parametro zero. In queste ore, poi, si sta delineando un nuovo scenario per la Roma.

Secondo quanto riporta Yagiz Sabunbuoglu, Merih Demiral ha litigato con Giampiero Gasperini e vuole lasciare l’Atalanta il prima possibile. Rapporti ai minimi storici tra tecnico e centrale turco, che in questa stagione ha visto il campo molto poco. Proprio a causa di questo utilizzo così scarso, l’ex Juventus vuole lasciare la squadra. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere basso e questo potrebbe fare comodo alla roma, che potrebbe partire all’assalto in estate.