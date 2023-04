Calciomercato Roma, salta la firma a zero

La Roma ha messo nel mirino un centrocampista con il vizio del gol. Pinto prepara l’offerta ma alla corsa si è iscritto un nuovo club.

La Roma si prepara a vivere un finale di stagione da protagonista. I giallorossi, infatti, sono in corsa per ben due obiettivi: un piazzamento in zona Champions e la vittoria dell’Europa League. I segnali di crescita rispetto al passato sono evidenti ma il club non intende affatto fermarsi. Anzi.

L’idea del direttore generale Tiago Pinto è quella di accontentare le richieste di José Mourinho e portare nella capitale elementi di qualità, in grado di rendere la rosa giallorossa ancora più competitiva ad alti livelli. Il tutto, ovviamente, rispettando i paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Il manager, quindi, ha messo nel mirino diversi calciatori in scadenza di contratto: colpi low-cost ma dal sicuro rendimento. Uno di questi, ovvero Houssem Aouar, è praticamente in pugno.

Un altro nome che piace molto al dirigente è quello di Daichi Kamada, la cui esperienza all’Eintracht Francoforte si concluderà il 30 giugno. Il centrocampista, autore di 13 reti e 5 assist in 40 apparizioni complessive, è in scadenza e fino a questo momento ha rifiutato ogni proposta di rinnovo ricevute dai tedeschi. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere: l’unica certezza è rappresentata dal fatto che non intende più giocare in Bundesliga.

Roma, il Benfica si inserisce per Kamada

Pinto lo segue perché Kamada, oltre ad essere abile in fase realizzativa, può giocare in diverse posizioni del campo: di base è un centrocampista ma, all’occorrenza, può essere impiegato anche nei ruoli di trequartista centrale ed ala sinistra. Un calciatore polivalente, ambito da numerosi top team.

Alla corsa, stando a quanto riportato dalla ‘Bild’, si è iscritto il Benfica che ha provveduto a sondare il terreno e ad allacciare i rapporti con il suo entourage. Le interlocuzioni risultano costanti: come scrive il quotidiano tedesco, i lusitani al momento sono in pole position e contano di chiudere il prima possibile l’operazione così da bruciare la folta concorrenza comprendente pure il Barcellona. Kamada, che ha detto no ad un’offerta da 6 milioni messa sul piatto dal Borussia Dortmund, riflette sul da farsi. Pinto ha ancora spazio di manovra, ma il tempo a disposizione è sempre meno.