Calciomercato Roma, Totti deluso: c’è il patto con l’Inter

Calciomercato Roma, l’Inter strappa il patto con priorità annessa per l’attaccante. Anche Totti deluso in questo caso

La delusione ce la potrebbe avere anche Totti. Che su di lui ci aveva visto lungo un paio di anni fa e che sicuramente lo avrebbe voluto vedere alla Roma nei prossimi anni. Delle sue qualità se ne sono accorti tutti, anche i più scettici, quelli che hanno criticato la scelta di Mancini di convocarlo in Nazionale. E lui adesso, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, vuole approdare in Italia.

Il nome è quello di Retegui, l’attaccante oriundo che in due presenze con la maglia azzurra ha segnato altrettante reti contro Inghilterra e Malta. Adesso lui per non perdere in nessun modo la possibilità di vestire ancora la maglia azzurra vorrebbe giocare in Italia anche se è cercato pure dall’Eintracht Francoforte. Lo scorso gennaio è stato vicino a vestire la maglia dell’Udinese ma poi non se n’è fatto nulla. E adesso c’è l’Inter sul giocatore. Che sembra avere l’affare in pugno.

Calciomercato Roma, la situazione Retegui

Sì, il quotidiano torinese sottolinea come i nerazzurri abbiano stretto un patto con l’entourage del giocatore. Tutte le offerte che arriveranno saranno messe al vaglio anche della dirigenza milanese che vuole rinnovare il parco attaccanti – c’è Correa che sembra in uscita – e che ha messo nel mirino il bomber del Tigre e della nazionale.

I dirigenti lombardi lo hanno visionato molto in Argentina e lo hanno visto da vicino anche in Italia quando si è presentato al Maradona ed ha timbrato il cartellino. E hanno strappato come detto una priorità sul giocatore. Che dalla sua ha dato il suo assenso non in questo caso al trasferimento in nerazzurro, ma nel massimo campionato italiano. Come detto su Retegui c’erano anche gli occhi di Totti che lo aveva messo nel mirino per prenderlo nella sua scuderia e forse alla Roma lo aveva anche consigliato. Ma il passo in avanti adesso arriva da Milano, sponda nerazzurra. Mentre dall’altro lato dei Navigli Pinto lotta per Keita.