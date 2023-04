Erede Rui Patricio, la porta è già aperta: “Contatti con la Roma”

La Roma continua a seguire un obiettivo di calciomercato estivo, con diverse squadre interessate che cercheranno di prenderlo in estate

Il campionato sta finendo e una stagione se ne va. Parafrasando la celebre canzone di Righeira si può inquadrare il momento che sta vivendo il mondo del calcio, con le competizioni che stanno arrivando agli ultimi atti, compresa la Serie A. La corsa al titolo sembra sempre più chiusa nonostante gli scivoloni del Napoli, che sta facendo impazzire una città già in festa. Visti i punti di distacco, in molti si stanno concentrando sulla Champions League.

Tra queste c’è anche la Roma che si sta preparando per il calciomercato. Sono settimane che Tiago Pinto sta lavorando per cercare di arrivare al meglio all’estate in modo da regalare a Mourinho i giocatori che chiede per rinforzare la rosa. L’obiettivo dello Special One, come da accordo con i Friedkin, è quello di alzare sempre l’asticella e lottare per palcoscenici sempre più alti. Per questo motivo, nel mirino del portoghese c’è la Champions League, che sarebbe raggiunta al secondo anno da suo arrivo.

I reparti da migliorare sono diversi, con la difesa che necessità di diversi ritocchi. Diego Llorente, infatti, è arrivato in prestito a gennaio e a Marash Kumbulla non da le garanzie che José sperava. Per questo motivo, prendere un altro centrale è fondamentale per proteggere meglio Rui Patricio. Anche il numero 1 giallorosso ultimamente ha mostrato qualche incertezza che non ha fatto stare tranquilli i tifosi.

Calciomercato Roma, parola all’agente: mucchio selvaggio

In particolare, l’errore che ha permesso a Koopmeiners di trovare la rete del 3-1 nel match contro l’Atalanta di lunedì scorso ha fatto storcere il naso a qualcuno che non vede di buon occhio l’ex Wolves. Il trentacinquenne, infatti, non è più nel fiore degli anni e cominciare a pensare a un sostituto comincia a diventare una necessità.

Per farlo, Tiago Pinto ha cominciato a guardare con interesse a Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli. Proprio dell’interesse della Roma ne ha parlato l’agente ai microfoni di Pagine Romaniste a cui ha confessato: “Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma, ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Si sono interessati anche dall’estero”. Un importante indizio sul futuro di Vicario, che potrebbe anche convivere un anno insieme a Rui Patricio.