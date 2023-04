Illecito sportivo e scandalo: nuova indagine UFFICIALE

In queste ore il calcio italiano è alle prese con un nuovo scossone dopo i recenti terremoti che hanno fatto tremare i club

Il 2023 non è il miglior anno per il calcio italiano, che si ritrova sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. Nuovo lavoro per gli inquirenti, che da inizio gennaio sono all’opera per fare chiarezza sull’operato della Juventus. I bianconeri, infatti, sono finiti su tutti i titoli di giornali a gennaio a causa di un’indagine della Procura di Torino, che ha storto il naso dopo aver controllato i conti della società.

Le dimissioni in blocco di tutto il Consiglio di Amministrazione dei bianconeri ha fatto storcere il naso a diversi tifosi, ma gli inquirenti non si sono lasciati distrarre e inizialmente hanno penalizzato il club per plusvalenze fittizie. Il 19 aprile, però, c’è stata la sentenza che ha valutato il ricorso della Juventus che è riuscita a ottenere in via momentanea i 15 punti che erano stati sottratti dopo il primo verdetto. Una punizione esemplare che dovrà essere ridiscussa, con il punto finale che potrebbe arrivare anche dopo la fine della stagione in corso.

Oltre alle plusvalenze fittizie, con altre Procure che hanno preso spunto da quella torinese per indagare le squadre delle proprie città, i bianconeri sono finiti nell’occhio del ciclone a causa della manovra stipendi, in cui era stato dichiarato che alcune mensilità erano state posticipate durante il Covid.

Nuova indagine per illecito sportivo: altro terremot0 in Italia

Oltre alla massima serie, anche in quella cadetta non sono mancate decisioni e penalizzazioni, con la Reggina è stata punita con il taglio di 3 punti sul bottino totale conquistato fino ad ora. Ora gli amaranto rischiano una nuova stangata dopo il deferimento.

A far discutere oggi è quello che è successo in Serie C, un campionato che spesso non naviga nell’oro e accusa diverse volte problemi economici. L’indagine che è scattata riguarda un presunto illecito sportivo tra Pergolettese e Triestina. I gialloblù vincevano all’82’ e hanno subito la rimonta dei biancorossi che al 94′ hanno vinto 2-1. La vittoria ha permesso agli ospiti di salvarsi, condannando il Piacenza alla retrocessione. In queste ore, i gialloblù hanno presentato un esposto alla Procura della Figc. Lo stesso direttore generale della Pergolettese Fogliazza lo ha confermato a SportPiacenza.it: “Abbiamo presentato un esposto nella giornata di venerdì. Siamo una società sana noi, se abbiamo dei dubbi lo diciamo“.