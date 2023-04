Calciomercato Roma, 15 milioni per il nuovo Smalling: Pinto studia il colpo dalla Premier League per la prossima stagione

Ha iniziato le grandi manovre per la prossima stagione Tiago Pinto, cercando di mettere a fuoco quelli che sono gli obiettivi principali per la sua Roma, chiamata ad un restyling quasi completo in difesa dove sono diverse le pedine che dovrebbero cambiare.

Tenuto presente che solamente Smalling e Mancini sono sicuri di rimanere, per gli altri sono più le possibilità di un addio che di una permanenza. Per motivi diversi ovviamente: Ibanez è quello che potrebbe regalare qualche milione per risanare i conti; Kumbulla non convince Mourinho mentre per Llorente sono troppi i 18 milioni di euro pattuiti con il Leeds lo scorso gennaio per il riscatto dopo il prestito. Normale quindi pensare che qualcuno arriverà e Pinto non dovrebbe fermarsi solamente a Ndicka, questo sì un colpo a parametro zero che i giallorossi stanno annusando. Ma si vocifera anche di un altro elemento, del quale vi abbiamo già parlato, che il portoghese potrebbe trattare nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, c’è Matip nel mirino

Il profilo è quello del difensore del Liverpool Joel Matip. Scadenza di contratto nel 2024, che Klopp avrebbe già deciso di mandare via. Il tecnico tedesco ha infatti dato il suo assenso alla cessione – secondo forzaroma.info – e la Roma ci starebbe seriamente pensando per il prossimo anno.

Non si tratta di un’operazione a basso costo, ovviamente: il Liverpool chiede almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino anche se, ovviamente, vista la scadenza dell’accordo non troppo lontana nel tempo qualcosa nel corso delle prossime settimane potrebbe cambiare. Vedremo se Pinto riuscirà nell’intento, e soprattutto se queste indiscrezioni verranno confermate a bocce ferme. Sì, perché nonostante il campionato sia ormai entrato nella sua parte finale, la Roma ha diversi obiettivi da centrare: dalla qualificazione alla prossima Champions League alla finale di Europa League che è davvero a un passo.