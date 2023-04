Illecito sportivo, classifica stravolta: nuova bordata ufficiale

La classifica, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda, rischia di essere stravolta. Un club si è già attivo nelle sedi legali: il comunicato.

La stagione sta per entrare nella fase più calda, quella decisiva. La Roma, ad esempio, sogna di ottenere un piazzamento in zona Champions ed alzare al cielo l’Europa League. Altri club, invece, sono alle prese con alcune vicende giudiziarie che rischiano di stravolgere le rispettive classifiche.

Alla Reggina in Serie B, ad esempio, sono stati tolti 3 punti in classifica. La motivazione è legato al fatto di non aver pagati gli stipendi dei calciatori relativi al periodo novembre-dicembre 2022 e di non aver effettuato il versamento delle ritenute Irpef. La società amaranto, attualmente ottava in classifica, dal canto suo si è proclamata innocente e nei giorni scorsi ha provveduto a presentare apposito ricorso.

In Lega Pro, invece, i riflettori sono puntati sulla Pergolettese e sulla Triestina con il Piacenza alla finestra come spettatore interessato. In particolare, nel mirino degli inquirenti è finito il match che ha visto protagoniste le prime due squadre vinto al 95esimo proprio dagli ospiti. I quali, grazie a questo risultato, hanno evitato la retrocessione diretta ai danni proprio del Piacenza rimanendo in zona play-out. Ma cosa è accaduto, esattamente?

Classifica stravolta in Lega Pro, indagano gli inquirenti

Alcuni giocatori della Pergolettese, in particolare, prima del match sarebbero stati avvicinati da alcuni soggetti interessati ad “aggiustare” il risultato della gara. I calciatori in questione, in seguito, hanno poi segnalato l’accaduto alla propria dirigenza che ha quindi provveduto a presentare un esposto.

La Procura federale si è messa in moto, al fine di fare luce sull’esito della partita. Intanto c’è da registrare la presa di posizione del Piacenza che, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale online, riferisce “di aver già dato mandato al proprio legale affinché valuti ogni strada percorribile per la tutela della Società e dei suoi tifosi. Qualora i fatti paventati dovessero essere acclarati si tratterebbe di episodi gravissimi avanti ai quali la società non può restare inerme ed avverso i quali attiverà ogni azione possibile”. La vicenda è ben lungi dall’essersi conclusa. La Procura federale vuole vederci chiaro. La classifica, come detto, rischia di essere stravolta.