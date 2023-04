Roma-Fiorentina, febbre scudetto: dove vederla in tv e in streaming

Roma-Fiorentina, febbre scudetto per le giallorosse che domani possono conquistare il tricolore. Dove vedere la partita in tv e in streaming

Febbre scudetto. Con un sold out in soli 20 minuti – quindi saranno oltre 2mila gli spettatori al Tre Fontane – e con la voglia di chiudere qui la pratica. Quello di domani potrebbe essere un pomeriggio storico per la Roma femminile di Alessandro Spugna. Basta vincere contro la Fiorentina per festeggiare il primo tricolore.

La vittoria contro la Juventus della scorsa settimana (3-2 il finale) ha fatto sì che iniziasse il conto alla rovescia. E contro le viola che non hanno ormai più nulla da chiedere al proprio campionato, la sensazione è che domani sia davvero il giorno giusto. Peccato solamente di una cosa: alle 18, all’Olimpico, ci sarà Roma-Milan e questo non permette alle ragazze di poter vivere a pieno la festa. Anche se domani, in ogni caso, non ci sarà nessuna premiazione ufficiale. Per baciare la Coppa dello scudetto servirà un altro poco di tempo.

Roma-Fiorentina, dove vederla in tv e in streaming

Come dicevamo il Tre Fontane è sold out. E si entrerà solamente col segnaposto che tra stasera e domani arriverà nelle mail di tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. Quindi senza il pass è davvero inutile presentarsi allo stadio, nessuno avrà la possibilità di varcare i cancelli.

Ma poco importa: la sfida di domani infatti si potrà vedere in diretta tv in chiaro, a partire dalle 14:30, su LA7. In streaming in questo caso e ovviamente in maniera gratuita, il match che può valere lo scudetto della Roma sarà possibile vederlo collegandosi al sito la7.it. Non solo, così come tutte le partite del campionato di Serie A femminile, anche TimVision manderà il match in diretta. I modi per stare vicini alla squadra quindi ci sono. E anche festeggiare lo scudetto insieme a delle ragazze che lo meritano eccome. Sperando, infine – anche se sarà davvero difficile – di trovare un buco per la premiazione all’Olimpico, magari nel match contro l’Inter, l’ultimo in casa di questa stagione. Sarebbe questa la classica ciliegina sulla torta.