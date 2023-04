Roma, partita posticipata: arriva l’ufficialità

La Roma aspetta di conoscere la decisione ufficiale della Lega su una delle partite che mancano alla fine del campionato

La decisione di ieri della Lega ha fatto discutere non poco in Campania, dove la Salernitana si è vista rinviare la partita contro il Napoli a domenica. La decisione ha creato qualche malumore, soprattutto nel sindaco della città, che ha chiesto di posticipare anche un’altra gara per mantenere la regolarità del campionato, visto anche il turno infrasettimanale che ci sarà nelle prossime giornate.

L’oggetto della questione è questa 32ª giornata, che comincia stasera con Lecce-Udinese, in campo alle 18.30. In serata, poi ci sarà Spezia-Monza che apriranno la giornata. La Roma gioca domani contro il Milan di Stefano Pioli alle 18. Una partita molto importante per i giallorossi, ma anche per i rossoneri che vogliono entrare in Champions League. La gara, infatti, è uno scontro diretto tra le due pretendenti almeno al quarto posto, che significa accesso al torneo per la coppa dalle grandi orecchie.

Dopo di quella ci sarà il turno infrasettimanale contro il Monza e poi l’Inter ad aspettare Mourinho, Dybala e compagni sempre sabato alle 18. Nuovo scontro diretto anche con i nerazzurri sempre allo Stadio Olimpico che cercheranno di fare punti per entrare in zona Champions anche loro.

Roma, posticipata la gara con la Salernitana

Potrebbe cambiare il volto di una delle prossime giornate di Serie A, che si sta avviando verso al fine della stagione. Mancano 6 giornate alla chiusura del campionato e molti obiettivi sono ancora in palio, con le zone calde che non sono state ancora decise.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi la Roma aspetta di conoscere quali saranno i posticipi e gli anticipi delle prossime giornate fino al fischio finale sulla stagione. Molto probabilmente, la partita con la Salernitana del 21 maggio verrà posticipata a causa della semifinale di Europa League. Tre giorni prima, infatti, i giallorossi saranno impegnati con il Bayer Leverkusen e per farli riposare, la partita con gli amaranto sarà spostata al lunedì successivo o alle 18 o alle 20.45. Le questioni da considerare, però, sono tante come la finale di Coppa Italia del 24 maggio.