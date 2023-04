Serie A UFFICIALE, calendario stravolto: altri 3 match spostati

Serie A, adesso è ufficiale: calendario stravolto in questo finale di stagione. Altre tre partite spostate e che non riguardano la Roma

Adesso è anche ufficiale: la Serie A ha spostato tre partite del massimo campionato. Non c’è solo la Roma che potrebbe posticipare la sua sfida contro la Salernitana in vista delle semifinale di Europa League, ma adesso si parla del Napoli. Che intanto giocherà domenica, contro la Salernitana di Sousa, e non sabato, come inizialmente previsto.

Domenica 30 aprile alle ore 15: dopo la gara tra Inter e Lazio che in caso di mancata vittoria della squadra di Sarri sarebbe il match point a quella di Spalletti. Insomma, si è andati incontro alle esigenze di ordine pubblico e questo spostamento era nell’aria. Ma, come detto, non solo questa partita è stata ricalendarizzata, ma ce ne stanno altre due. E andiamo a vedere quali sono.

Serie A, ecco le altre partite spostate

Così come si cominciava a capire già da ieri, la sfida contro l’Udinese si giocherà il 4 maggio alle 20:45. Prima era prevista per il 2 maggio, in quello che sarà il turno infrasettimanale della Serie A. Invece due giorni dopo, in un giorno sicuramente meno semplice del 2 maggio quando qualcuno, anche per via della festa dei lavoratori, avrebbe potuto allungare il ponte per assistere al match.

Ma c’è un altro spostamento, e in questo caso riguarda sempre la truppa allenata da Sottil e la Sampdoria di Stankovic, che è alle prese con una difficilissima classifica e con pochissime possibilità, arrivati a questo punto, di centrare la salvezza. Il match in questione, inizialmente previsto per domenica 7 maggio alle ore 15:00, verrà giocato lunedì 8 maggio con inizio alle 18:30. In questo caso, per i tifosi delle due squadre, è davvero un problema.