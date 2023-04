Formazioni ufficiali Roma-Milan, Mou stravolge tutto: la scelta su Dybala

Roma-Milan, ecco le formazioni ufficiali della sfida dello stadio Olimpico. Le due squadre si giocano il tutto per tutto nello scontro diretto per il quarto posto.

Alle ore 18 ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è reduce dalla cocente sconfitta rimediata in casa dell‘Atalanta. Passo falso che ha permesso proprio ai rossoneri di raggiungere la squadra guidata in panchina da José Mourinho. Roma e Milan sono appaiate a 56 punti al quarto posto, a meno tre punti dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Saranno novanta minuti decisivi nella corsa al piazzamento nella prossima Champions League.

C’era tanta attesa intorno alle scelte di José Mourinho dal primo minuto nella sfida tra Roma e Milan. La squadra giallorossa sta per scendere in campo allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito, nello scontro diretto per il quarto posto. Roma falcidiata dalle assenze dopo la sconfitta esterna del Gewiss Stadium, in difesa mancheranno sia Smalling che Llorente oltre al lungodegente Karsdorp sulla corsia di destra. Osservato speciale Paulo Dybala, che ha recuperato dopo il colpo subito alla caviglia in quel di Bergamo, ma la sua presenza dal primo minuto è rimasta in dubbio fino all’ultimo. Vivo anche il ballottaggio per il ruolo di centravanti, con Belotti favorito ai danni di Tammy Abraham. Ma le ultimissime indiscrezioni aprivano anche alla sorpresa doppio centravanti da parte dello Special One.

Formazioni ufficiali Roma-Milan, Dybala va in panchina: Belotti insieme ad Abraham

José Mourinho ha deciso di schierare sia l’attaccante inglese che l’ex Torino, sarà 3-5-2 allo stadio Olimpico contro il Milan. In difesa la scelta è caduta su Marash Kumbulla dal primo minuto, mentre sulla corsia di destra è stato preferito il turco Zeki Celik a Nicola Zalewski. Matic e Cristante in mediana con Pellegrini più basso rispetto alle ultime uscite. Stefano Pioli ritrova Olivier Giroud dal primo minuto in casa rossonera.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Abraham, Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud