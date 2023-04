Hanno detto sì alla Roma: richiesta ‘storica’ accettata

Hanno detto di sì alla Roma: la richiesta è stata accettata. Ecco come scenderanno in campo i giallorossi nella sfida contro il Milan

Hanno detto di sì alla Roma, dopo la richiesta arrivata ieri. La società giallorossa questo pomeriggio contro il Milan non scenderà in campo con lo sponsor Digitalbits, che non ha pagato la tranche con scadenza alla fine di marzo. E allora via dal petto giallorosso.

E la Roma, ieri, aveva fatto richiesta di scendere in campo con la scritta SPQR e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pochi minuti fa, questa richiesta, da parte della Lega, sarebbe stata accettata. Insomma, una svolta storica per la truppa di Mourinho, che si appresta a scendere in campo per affrontare una delle partite più importanti e in questo momento, anche per via delle assenze, più difficili della stagione.

Roma-Milan con SPQR

Stasera quindi si vedrà una Roma con un richiamo storico sulla maglia. Un richiamo importante. Le scadenze non rispettate hanno fatto sì che venisse presa questa decisione da parte dei Friedkin e subito dopo a ruota anche l’Inter avrebbe fatto lo stesso, visto che pure i nerazzurri hanno lo stesso sponsor o, per meglio dire, avevano.

La Lega quindi ha dato l’ok. La Roma femminile, invece, questo pomeriggio nella gara contro la Fiorentina che potrebbe valere lo scudetto – in caso di vittoria verrà festeggiato il tricolore – avrà ancora DigitalBits sulla maglia. In questo caso, visto anche che la partita è in programma alle 14, 30, non c’è stato il tempo materiale per cambiare l’abbigliamento. Probabilmente, anche per le ragazze di Spugna, sarà l’ultima volta con questo sponsor davanti.