Incubo Roma, UFFICIALE: il big salta la prossima gara

Incubo Roma e nuova tegola ufficiale per José Mourinho. Dopo l’ennesimo infortunio c’è la squalifica che fa perdere al tecnico il big in vista della prossima gara.

La Roma di José Mourinho è in campo allo stadio Olimpico contro il Milan. Alla fine del primo tempo il risultato è sullo . Per il tecnico portoghese arrivano cattive notizie, sia dall’infermeria che dal fronte delle squalifiche. Poco dopo il decimo minuto lo Special One ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Marash Kumbulla. Il difensore ha alzato bandiera bianca dopo un duro scontro con Giroud, ma non è l’unica cattiva notizia per il tecnico lusitano.

Roma-Milan, Matic diffidato e ammonito: salta il Monza

Nemanja Matic è stato ammonito dopo uno scontro di gioco al limite dell’area rossonera. L’arbitro Orsato non ha avuto dubbi nello sventolare il cartellino giallo al centrocampista ex Manchester United. Ennesima cattiva notizia per José Mourinho, che deve fare già i conti con tanti problemi di infermeria. Il serbo era infatti diffidato e salterà la sfida in casa del Monza.

