Roma-Milan, Dybala vuole giocare: ultimo test decisivo

L’attaccante della Roma oggi pomeriggio potrebbe scendere in campo contro il Milan dopo l’infortunio all’adduttore e alla caviglia

Oggi alle 18 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Milan per una partita molto importante. La gara non avvicina solamente le due squadre alla conclusione del campionato, che ci sarà tra diverse settimane. Il match ha un peso specifico per le sorti della corsa alla Champions League, visto che quello tra giallorossi e rossoneri è uno scontro diretto per il quarto posto.

Mourinho vorrebbe arrivare alla partita con tutto l’organico a disposizione, ma purtroppo alcuni giocatori non saranno disponibili a causa di guai muscolari e fisici. In particolare, Chris Smalling e Diego Llorente non potranno prendere parte alla gara, con Marash Kumbulla che potrebbe essere schierato dal primo minuto dallo Special One insieme a Mancini e Ibanez. In dubbio, invece, c’è la presenza di Georginio Wijnaldum e di Paulo Dybala, entrambi non al massimo della loro forma.

Il primo, infatti, ha sentito tirare i muscoli durante la partita contro il Feyenoord e lunedì scorso ha saltato la partita con l’Atalanta. Le sue condizioni sembrano migliorare e ieri si è allenato con i compagni. Chi, invece, sta ancora aspettando la luce verde è il numero 21, che Mourinho preferirebbe non rischiare.

Roma-Milan, la situazione di Dybala

Importante, quindi, è capire quali saranno le condizioni fisiche di Paulo, che vorrebbe essere chiamato in causa in una partita così importante. È innegabile che esiste una Roma con e una senza la Joya, che grazie al suo talento è uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi l’argentino svolgerà un ultimo test decisivo per vedere se potrà scendere in campo. Mourinho vuole evitare di peggiorare la situazione, mandando in campo l’ex Juventus non al top della forma, con il rischio che qualsiasi piccolo infortunio possa diventare più grande proprio contro il Milan. Intanto, il numero 21 sarà i panchina e potrà essere schierato a gara in corso.