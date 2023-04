Roma-Milan, probabili formazioni: bocciatura e doppio dubbio

L’allenatore della Roma si sta preparando per affrontare al meglio il Milan oggi pomeriggio per la 32ªgiornata di Serie A

Non manca poi così tanto a una delle partite più importanti per la stagione della Roma. Oggi alle 18 c’è il Milan per la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi affrontano i rossoneri allo Stadio Olimpico per cercare di ottenere tre punti molto importanti per la lotta Champions. La partita, infatti, non è importante solo per la caratura dei due club, ma anche per quello che si stanno giocando fino ad ora.

Da questa sfida potrebbe decidersi la corsa alla coppa dalle grandi orecchie della prossima stagione, a cui vuole prendere parte Mourinho. Entrare nella competizione è l’obiettivo dello Special One, che vuole migliorare ancora il palcoscenico giallorosso, come da accordi con i Friedkin. La società e l’allenatore, infatti, hanno iniziato un percorso triennale per portare il club in alto nel calcio europeo. La vittoria della Conference League è stata solo il primo step di questo cammino, che passa inevitabilmente per Roma-Milan.

Proprio in vista della partita, José sta recuperando i pezzi che servono per avere la miglior rosa a disposizione. Le assenze sono diverse e anche importanti, basti pensare a quella di Chris Smalling. Oltre all’inglese, poi, mancano anche Diego Llorente e Gini Wijnaldum (che si è già allenato col gruppo), a cui si unisce un non perfetto Paulo Dybala, ancora ammaccato per l’intervento di Palomino.

Roma-Milan, probabili formazioni: le scelte di Mourinho

I tifosi, però, possono tirare un sospiro di sollievo visto che l’argentino oggi sarà presente in panchina. Il numero 21 giallorosso, infatti, dovrebbe essere disponibile per Mourinho, che però non vuole rischiarlo con una gamba, quella sinistra, che lo ha costretto a finire con l’Atalanta zoppicando.

Come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, José dovrebbe scendere in campo con il solito schieramento, ovvero Rui Patricio tra i pali difeso da un terzetto che si ripete anche in attacco. Davanti il portierone portoghese ci sono Mancni, Ibanez e Kumbulla, unico centrale presente in rosa, che potrebbe scendere come centrale o a sinistra. Nel centrocampo a quattro dovrebbero esserci Cristante e Matic, coadiuvati da Spinazzola e uno tra Zalewski e Celik. In attacco, invece, Pellegrini ed El Shaarawy dietro Belotti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik/Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud