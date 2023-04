Roma, UFFICIALE: le condizioni di Belotti

Andrea Belotti non ha preso parte al secondo tempo della sfida con il Milan: il verdetto dei primi test a cui si è sottoposto il bomber.

Anche alla luce delle condizioni non ottimali di Paulo Dybala, José Mourinho ha deciso di partire con due centravanti titolari nel big match contro il Milan, affidando le chiavi dell’attacco sia a Belotti che ad Abraham.

Una scelta che, a posteriori, ha dato i suoi frutti. L’attaccante inglese, infatti, aveva sbloccato la gara con una giocate delle sue, destreggiandosi da vero killer dell’area di rigore con uno stop orientato che lo ha messo nelle migliori condizioni per scoccare una conclusione a fil di palo che non ha lasciato scampo a Maignan. Più sfortunato, invece, l’ex attaccante del Torino. Abraham è riuscito a bucare la retroguardia del Milan nella stessa zolla in cui grossomodo un’ora prima si era accasciato, dolorante, Andrea Belotti. L’ex attaccante del Torino, dopo uno scontro di gioco in pieno recupero, è rimasto a terra per qualche minuto, intontito.

Belotti out per infortunio: la prima diagnosi ufficiale

Come confermato dallo stesso José Mourinho nel corso della conferenza stampa post match, il “Gallo” ha provato a stringere i denti, ma di ritorno dagli spogliatoi, nel momento in cui è salito su per i gradini che portano al campo, ha comunicato al suo allenatore di non averne. Questo è il motivo per il quale il tecnico lusitano ha poi immediatamente gettato nella mischia Stephan El Shaarawy, varando un cambio di modulo.

Al triplice fischio Belotti è stato sottoposto ai primi esami che hanno evidenziato una frattura alla cartilagine costale. Da capire quali saranno i tempi di recupero, per i quali non è ancora possibile anticipare una stima. Anche contro il Milan, comunque, l’ex capitano del Torino ha fornito il suo contributo, spandendosi e spentosi molto per la squadra, prodigandosi anche in fase di non possesso. Tuttavia, come già accaduto in altre circostanze, è mancato ancora una volta il guizzo vincente che avrebbe potuto sbloccarlo psicologicamente anche in campionato. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle sue condizioni quando emergeranno novità in merito.