Calciomercato Roma, 40 milioni e futuro segnato: vola in Premier

Calciomercato Roma, concorrenza sempre più fitta e futuro segnato: tecnico decisivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gli interventi da concretizzare sul mercato nel corso del prossimo calciomercato abbracceranno sicuramente una pluralità di aspetti, ben analizzati da Tiago Pinto e colleghi, consapevoli di essere vicini all’inizio di una parentesi delicata quanto affascinante. I prossimi tre mesi estivi saranno infatti in grado di restituire ai tifosi della Roma tante indicazioni, legate a quelle che potranno essere le future ambizioni di un club che non ha mai celato i propri aneliti alla crescita e alla vittoria.

Non sarà certamente compito semplice ma già nello scorso biennio la neonata società dei Friedkin ha palesato una più che buona capacità nella creazione di coesistenza tra la voglia di migliorarsi e la necessità di osservare paletti e parametri che ben garantissero il rispetto della sostenibilità, filo rosso necessario tessuto ai piani alti di Trigoria senza mai rinunciare ai tentativi e alle volontà di consegnare a mister Mourinho una squadra forte e competitiva.

Il compito degli addetti ai lavori resta dunque il medesimo, con una serie massiccia di cambiamenti che potrebbe abbracciare diversi giocatori e zone di campo, anche alla luce delle difficoltà palesate da alcuni elementi ma, più in generale, delle defezioni emerse all’interno di una squadra che, indipendentemente da piazzamenti e risultati finali, resta perfettibile.

Calciomercato Roma, anche la Premier pazza di Kokcu: fattore Emery decisivo

I nomi monitorati in questa fase sono tanti e abbracciano una pluralità di tipologie tattico-tecniche ben coerente rispetto a quella sostenibilità di cui detto sopra. In attesa di comprendere i responsi del campo e i margini di intervento da parte di una società le cui scelte economiche dipenderanno anche dalle possibili cessioni, i nomi accostati ai giallorossi risultano accomunati dalla possibilità di poter approdare a condizioni economicamente vantaggiose.

In tale luce, dunque, si leggano le difficoltà emerse già in passato per arrivare a Kokcu, centrocampista del Feyenoord, recentemente affrontato dalla Roma in un doppio incrocio durante il quale, per l’ennesima volta, il turco ha palesato importanti margini di crescita e qualità elitarie.

Ricercato in passato, oltre che dalla Roma, anche dalla Juventus, sul suo futuro erano arrivate importanti indicazioni ai microfoni di Tv Play. Stando a quanto riferito da TodoFichajes.com, il capitano del Feyenoord sembrerebbe comunque destinato ad un top campionato europeo, salutando una realtà olandese dalla quale ha ricevuto tanto quanto dato in termini di sacrificio e aiuto sul prato verde. La fonte spagnola, sottolineando la presenza di ben sei squadre di Premier League sulle sue tracce, evidenzia come l’Aston Villa sia tra i club favoriti ad avere la meglio.

Questo grazie all’ingerenza di mister Unai Emery, che potrebbe rappresentare un fattore fondamentale per strappare un sì ambito da tanti altri club, consapevoli del valore di un giocatore per ottenere le cui prestazioni serviranno circa 40 milioni di euro.