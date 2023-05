Calciomercato Roma, il testa a testa libera Pinto: colpo da 60 milioni

Il general manager della Roma sta monitorando il panorama per scovare possibili affari in vista del calciomercato estivo

La Roma si sta muovendo come tutti gli altri club per cercare i arrivare al meglio all’estate, quando ci sarà il calciomercato. I giallorossi, che hanno in Mourinho il loro condottiero, hanno intenzione di migliorare la rosa, proprio sulle idee dello Special One. Questo, però, dovrà rispettare le decisioni del general manager Tiago Pinto, che deve fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa.

L’organo calcistico, infatti, sta seguendo da vicino i giallorossi che hanno firmato il settlement agreement proprio per evitare ulteriori sanzioni. La Roma non può aumentare il monte ingaggi, né concludere le finestre di trattative con un segno negativo nel rapporto tra entrate e uscite. Una misura severa, che utilizza la Uefa per mantenere sotto controllo il mercato ed evitare squilibri, nonostante il Chelsea abbia speso 600 milioni in due finestre di calciomercato.

Un altro motivo per cercare i migliori affari che il panorama può offrire è rappresentato dal bilancio, che ha toccato il minimo storico per la Roma. I Friedkin, infatti, hanno bisogno di almeno una cessione per sistemare i conti e per farlo toccherà sempre a Pinto trovare il miglior offerente che possa aiutare il club a trovare i fondi necessari.

Calciomercato Roma, testa a testa in Premier League: lo vogliono a tutti i costi

I reparti da migliorare sono diversi, tra infortuni, mancanza di giocatori titolari o riserve. Uno di questi è la fascia destra, dove oltre a Rick Karsdorp c’è Zeki Celik. Il primo è alle prese con un infortunio e ha finito la stagione ai box, mentre il secondo non da così tante sicurezze all’ambiente e a Mourinho.

Per questo motivo Pinto si sta guardando intorno a giugno si libera un giocatore che piace l portoghese. Si tratta di Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United, che è in vena di acquisti per modificare la rosa. Come ripota Football Insider, i Red Devils hanno intenzione di potenziare proprio la fascia destra e per farlo hanno messo gli occhi su Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain. I francesi vogliono tra i 50 e i 60 milioni per l’ex Inter e ten Hag sembra disposto ad andare incontro alle loro richieste. Sul giocatore, però, c’è anche il Chelsea, anche se lo United sembra in vantaggio. In caso il Manchester riuscisse a prendere il terzino destro si aprirebbe ancora di più la porta per Diogo Dalot, in scadenza con il club.