Dalla Roma alla Juve, l’erede di Di Maria arriva a zero

Calciomercato, nuovo scenario che coinvolge Roma e Juventus. L’erede di Angel Di Maria arriva a parametro zero per Massimiliano Allegri: ecco i dettagli

Roma e Juventus stanno animando la corsa al piazzamento in Champions League in Serie A, oltre alle semifinali di Europa League. Le due squadre hanno obiettivi comuni in vista della volata finale della stagione, e sono entrambe reduci da un pareggio. La Roma ha pareggiato in casa contro il Milan, mentre la Juventus è reduce dall’1-1 del Dall’Ara contro il Bologna. In casa bianconera si starebbe già ragionando sull’eredità di Angel Di Maria, c’è il sorpasso a costo zero ai danni di Tiago Pinto.

Destini incrociati per Roma e Juventus, dentro e fuori dal campo. La squadra bianconera è terza in classifica in Serie A, con due punti di vantaggio sul terzetto formato dai giallorossi e le due milanesi. La Roma di José Mourinho è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan di Pioli, ed attesa dalla trasferta di Monza prima dello scontro diretto con l’Inter allo stadio Olimpico. La corsa al quarto posto si preannuncia avvincente da qui a fine stagione, senza dimenticare che sia la Roma che la Juventus dovranno scendere in campo per le semifinali di Europa League. Anche in ottica calciomercato estivo le due squadre sono protagoniste di nuovi intrecci, uno dei quali porta a guardare con interesse al futuro di Angel Di Maria in casa bianconera.

Calciomercato Roma, poker per Zaha a costo zero: Allegri pensa al post Di Maria

Il futuro del Fideo è ancora da scrivere. Il rinnovo con la Juventus non è affatto scontato per l’attaccante argentino e Massimiliano Allegri potrebbe essere a caccia di esterni offensivi in vista della prossima stagione. Una pista punta dritto alla Premier League, dove c’è un attaccante pronto a liberarsi a parametro zero dal Crystal Palace.

Parliamo di Wilfried Zaha, classe ’92 e in scadenza di contratto con il club inglese. L’ivoriano è stato accostato anche alla Roma, ma ora sembra la Juventus la candidata favorita in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito Telegraph.co.uk la squadra bianconera è in corsa per l’esterno offensivo a costo zero, insieme a Chelsea, Barcellona ed Arsenal.