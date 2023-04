Calciomercato Roma, si infiamma la corsa per un nuovo colpo a parametro zero. Decisivo il fattore Champions e nuovo ribaltone: contatti già avviati

Si accende la corsa ai colpi a parametro zero in vista della sessione estiva di calciomercato. La stagione dei club europei è entrata nella volata finale, ed in parallelo le attenzioni degli addetti ai lavori si concentrano sulle manovre della prossima finestra estiva di mercato. In casa Roma il portoghese Tiago Pinto è nuovamente alle tracce di diversi colpi a costo zero. Uno degli obiettivi accostati al dirigente portoghese è pronto a lasciare la Premier League.

Il dirigente ex Benfica segue tante piste a parametro zero in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Lo scorso anno Pinto mise a segno i colpi Matic e Dybala a costo zero, in vista delle prossime settimane sembra vicino alla chiusura per il colpo Aouar. Il centrocampista lascerà il Lione a parametro zero, e la Roma ha già rotto gli indugi facendogli svolgere una parte di visite mediche durante i primi giorni di aprile. Altra pista in scadenza di contratto è in difesa e porta a guardare a Evan Ndicka, che lascerà l’Eintracht Francoforte e sulle cui tracce ci sono tanti club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, Zaha vede la Ligue 1: apertura al Marsiglia

In Premier League ci sono tanti giocatori pronti a cambiare maglia a parametro zero. Uno di questi è stato accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto e José Mourinho e risponde al nome di Wilfried Zaha, attaccante classe ’92 in scadenza con il Crystal Palace.

Sulle tracce dell’attaccante ivoriano la concorrenza è altissima. Il trentenne è pronto a lasciare il Crystal Palace e, secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, il suo futuro sembra delinearsi verso la Ligue 1. Il sito britannico 90min.com ha sottolineato come i procuratori dell’attaccante stanno lavorando con il Marsiglia. Il club francese è vicino alla conquista di un posto in Champions League, aspetto determinante per il calciatore ivoriano. La corsa per l’attaccante a costo zero sembra puntare senza dubbi verso il campionato francese, le prossime settimane saranno determinanti.