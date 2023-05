Serie A ci risiamo, orari stravolti e nuovo calendario

Nuovo stravolgimento in vista per il calendario della Serie A. La trentaduesima giornata, chiusa ieri sera, ha visto lo slittamento della gara del Napoli.

La squadra partenopea è ad un passo dalla conquista del suo terzo Scudetto. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti ieri sono stati fermati sul pareggio dalla Salernitana allo stadio Maradona di Napoli. La matematica certezza del titolo non è arrivata, la festa nella città partenopea non è esplosa dopo il triplice fischio finale. Il derby campano era previsto un giorno prima, ma le autorità locali hanno chiesto lo slittamento della gara per motivi di ordine pubblico.

Il calendario di Serie A rischia di subire nuove modifiche in attesa della matematica certezza del titolo per il Napoli di Spalletti. La squadra azzurra ieri è stata fermata sul pareggio dalla Salernitana, alla rete di Olivera ha risposto il gol di Dia, rimandando i discorsi alla prossima giornata infrasettimanale. Il derby campano si sarebbe dovuto disputare sabato pomeriggio, prima della sfida tra Roma e Milan dello stadio Olimpico. La Lega Serie A, su precisa richiesta delle autorità locali, aveva scelto per lo slittamento della gara. La vittoria dell’Inter ai danni della Lazio ha consegnato al Napoli la possibilità di centrare lo Scudetto matematico in casa contro la Salernitana, ma è arrivato solo un pareggio per la squadra allenata da Spalletti.

Serie A, nuovo cambio orario per il Napoli: prefetture al lavoro

Stesso scenario in vista della prossima partita dei campani, prevista giovedì sera in casa dell’Udinese. L’orario della gara, già spostata da martedì a giovedì in seguito allo slittamento del derby, potrebbe subire un nuovo stravolgimento. Il tema Scudetto torna d’attualità nelle prefetture, ecco i dettagli illustrati dal ‘Corriere dello Sport’.

Il prefetto di Udine starebbe pensando di richiedere l’anticipo di orario per la sfida Udinese-Napoli, in programma giovedì sera alle ore 20:45. La prefettura del capoluogo friulano vorrebbe anticipare l’orario della gara alle ore 18 o 18:30, per gestire al meglio l’ordine pubblico in caso di titolo matematico per gli azzurri. Anticipo visto di buon occhio anche dalla prefettura di Napoli, che sta pensando di aprire lo stadio Maradona per i tifosi campani.