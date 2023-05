Calciomercato Roma, assalto dalla Premier League: scout in azione

Un affare di calciomercato estivo si sta evolvendo e sta piano piano prendendo forma, con la Roma che segue da lontano gli sviluppi

Con l’avanzare dei giorni sono sempre meno quelli che mancano all’estate. Mentre tutti se ne vanno in vacanza c’è chi comincia a lavorare sul serio, con l’annata che entra nel vivo con due mesi di ritmi sfrenati. Si tratta di Tiago Pinto, che a partire dal 1° luglio dovrà rimboccarsi le maniche e sgomitare nel grande mucchio del calciomercato, con la Roma che ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima annata.

L’obiettivo di José Mourinho è lo stesso dei Friedkin, ovvero migliorare ancora e lottare per palcoscenici più alti. Il piano triennale che vede protagonista il tecnico portoghese è partito subito con il piede giusto, con una coppa europea nel primo anno. Per questo motivo, continuare con l’allenatore di Setubal è molto importante per i giallorossi, che devono afre i conti con la Uefa per quanto riguarda il calciomercato. I paletti imposti dall’organo calcistico, infatti, non permettono grandi manovre.

Per questo motivo, Pinto sta scrutando il panorama in cerca di affari che permettano al club di rinforzarsi spendendo poco. Come nella scorsa campagna acquisti, i parametri zero saranno fondamentali per andare a colmare le lacune, così come tutti quei giocatoti che sono in procinto di lasciare la squadra a causa di problemi con gli allenatori o con l’ambiente.

Calciomercato Roma, scout allo stadio durante il pareggio

Uno di questi è David De Gea, portiere del Manchester United, che non sta passando bei momenti nelle ultime stagioni in Premier League. Lo spagnolo, infatti, è spesso al centro delle critiche soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia. il suo futuro ormai sembra lontano dai Red Devils, con il contratto che scade il 30 giugno.

Il Manchester United si sta già muovendo in caso le parti non riuscissero a trovare un accordo per il rinnovo. Gli inglesi, infatti, hanno messo nel mirino Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria che costa solo 10 milioni. Come riporta il Daily Mail, ten Hag ha inviato i suoi osservatori allo stadio dei croati nel fine settimana per visionare il ventottenne che ha pareggiato 0-0.