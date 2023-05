Calciomercato Roma, sgambetto Real a Pinto: a rischio la firma a zero

La Roma sonda il mercato alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo. Per un obiettivo, però, c’è la concorrenza di una big.

La Roma, nel corso della sessione estiva del mercato, proverà a regalare a José Mourinho nuovi elementi di qualità in grado di rendere la rosa maggiormente competitiva ad alti livelli. Diversi i nomi contenuti nell’agenda di Tiago Pinto, intenzionato a potenziare soprattutto il centrocampo.

Il reparto, infatti, perderà Mady Camara destinato a tornare, salvo sorprese, all’Olympiakos per fine prestito. Il guineano, dopo un avvio di stagione, è scivolato indietro nelle gerarchie del mister originario di Setubal racimolando nel 2023 appena 35 minuti. Le assenze di Nemanja Matic (squalificato) e di Georginio Wijnaldum, out per infortunio, gli consentiranno con tutta probabilità di giocare contro il Monza tuttavia il futuro appare comunque segnato.

In bilico pure la permanenza dell’olandese, che i giallorossi potrebbero riscattare a titolo definitivo versando nelle casse del Paris Saint Germain 7 milioni. Troppo per il direttore generale che, durante l’imminente meeting con i transalpini, proverà a richiedere l’ex Feyenoord di nuovo in prestito. Per rimpolpare il reparto il manager ha messo nel mirino soprattutto Youri Tielemens, eclettico centrocampista del Leicester in scadenza di contratto.

Roma, per Tielemans si intromette il Real

Il classe 1997, seguito pure dalla Juventus, vuole mettersi alla prova in altri contesti ed ha fatto sapere alla dirigenza delle ‘Foxes’ di non essere interessato ad un prolungamento. Una vera e propria occasione di mercato che, però, non sarà facile da concretizzare alla luce della folta concorrenza.

Detto dei bianconeri, Tielemans è finito anche nei radar del Real Madrid come spiegato dal portale ‘Defensa Central’. Le Merengues, salvo sorprese, lasceranno partire a parametro zero Dani Ceballos (conteso dall’Atletico Madrid e dal Betis Siviglia) ed hanno quindi iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un valido sostituto. Il belga, in tal senso, rappresenta un profilo molto gradito nell’ambiente madridista. Pinto, al tempo stesso, dovrà difendersi dagli assalti provenienti dal Newcastle e del Manchester United. Servirà studiare una strategia vincente per bissare l’operazione Houssem Aouar e bruciare le altre pretendenti.