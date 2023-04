La Roma ci ha preso gusto: nuovo scippo gratis alla Juventus

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. A Tiago Pinto è stato proposto un centrocampista della Premier.

La Roma, da ormai diverse settimane, si è attivata al fine di gettare le basi delle trattative da provare poi a concretizzare in estate. Il primo colpo, ovvero Houssem Aouar, è stato definito: all’algerino, in particolare, è stato proposto un quinquennale. Il direttore generale Tiago Pinto, in ogni caso, non alcuna intenzione di fermarsi qua: nel suo mirino ci sono diversi altri calciatori europei in scadenza.

Uno di questi risponde al nome di Evan Ndicka, intenzionato a lasciare l’Eintracht Francoforte per mettersi alla prova in altri contesti. Il francese, di recente, ha respinto le avances del Betis Siviglia spiegando di voler trasferirsi in un club che nella prossima stagione disputerà la Champions League. La Roma, così come il Barcellona, è alla finestra e a breve proverà ad intensificare le interlocuzioni con il classe 1999 al fine di convincerlo ad accettare la proposta giallorossa.

Sempre tra le fila dell’Eintracht gioca un altro calciatore molto gradito a Pinto, ovvero Daichi Kamada. L’eclettico centrocampista, capace di giocare in più ruoli, ha rifiutato il Borussia Dortmund: il pole position, stando alle indiscrezioni più recenti, sembra esserci il Benfica ma la corsa è ben lungi dall’essersi conclusi. Per rimpolpare il centrocampo, che perderà Mady Camara destinato a fare rientro all’Olympiakos, Pinto guarda anche in Inghilterra.

Roma, proposto Tielemans

Ai capitolini, stando a quanto riportato da ‘Rete Sport’, è stato proposto Youri Tielemans. Il centrocampista, seguito pure dalla Juventus, è legato al Leicester terzultimo in Premier League fino al 30 giugno e non ha alcuna intenzione di prolungare la propria esperienza alle ‘Foxes’.

Tielemans, autore di 4 gol ed un assist in 32 apparizioni complessive, rappresenta un’occasione di mercato intrigante per la Roma. Si tratta infatti di un giocatore abile in fase di interdizione a cui piace anche finalizzare la manovra costruita dai compagni. Un colpo low-cost che, di fatto, non andrebbe a pesare troppo sul bilancio della società presieduta dai Friedkin. Si vedrà più avanti. Pinto riflette sul possibile nuovo scippo ai danni della Juventus, dopo quello di Aouar. Mourinho, dal canto suo, incrocia le dita: vuole avere una rosa grandi firme per continuare a vincere e diventare più competitivo ad alti livelli.