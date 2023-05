Patteggiamento e nuova penalizzazione: ecco la nuova classifica

La giustizia sportiva interviene nuovamente nel calcio italiano. Patteggiamento in arrivo e nuova penalizzazione in vista: ecco come cambia la classifica

Calcio italiano e giustizia sportiva si intrecciano nuovamente negli ultimi scampoli della stagione. Quest’anno la Serie A ha visto la classifica cambiare in due occasioni, con protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, in seguito all’inchiesta Prisma sul filone delle plusvalenze, si è vista prima sottrarre e poi restituire quindici punti di penalizzazione. Ma non è solo il massimo campionato italiano a finire sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva.

Patteggiamento e nuova penalizzazione in Serie D: come cambia la classifica

Patteggiamento che potrebbe arrivare in Serie D, a poche giornate dalla fine della stagione regolare del girone E. La classifica del girone potrebbe essere riscritta in seguito al possibile patteggiamento della società Serravezza. La squadra grossetana è attualmente al settimo posto in classifica, ma un ricorso presentato da altre sei società del girone.

A scatenare il ricorso è quanto avvenuto con il calciatore Emanuele Maffei. Il classe 2003 avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica maturata nella scorsa stagione, ma il Serravezza lo schierò ugualmente in campo quest’anno. Ora, alla luce dle ricorso presentato da sei avversarie della squadra toscana, si potrebbe arrivare al patteggiamento che porterebbe a l’ennesima sanzione in Italia. La classifica del girone E di Serie D potrebbe dunque essere completamente riscritta dagli organi giudiziari.