Roma, doppio recupero ufficiale: le ultime da Trigoria

Alla vigilia di Monza-Roma arrivano due buone notizie per José Mourinho a Trigoria. Il tecnico portoghese tira un parziale sospiro di sollievo: il doppio recupero è ufficiale.

Domani sera la Roma tornerà in campo per la trentatreesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa scenderà in campo in casa del Monza, fresco di salvezza matematica raggiunta lo scorso fine settimana. La squadra allenata da José Mourinho è reduce dal apreggio interno contro il Milan di Stefano Pioli, in una gara sbloccata in pieno recupero e finita sull’1-1. L’Inter ha agganciato le due squadre in classifica al quarto posto, e proprio i nerazzurri saranno ospiti della Roma all’Olimpico sabato pomeriggio.

Lo Special One guarda con apprensione all’infermeria giallorossa. Sono tanti i calciatori fermi ai box nella volata finale della stagione, la situazione peggiore è in difesa. Agli stop di Smalling e Llorente è seguito il brutto infortunio occorso a Marash Kumbulla durante Roma-Milan, stagione finita per il difensore ex Hellas Verona. Nel mese di maggio i giallorossi scenderanno in campo in sette occasioni, tra corsa al quarto posto e semifinali di Europa League la Roma si gioca tutto nelle prossime settimane. La condizione di Paulo Dybala è uno dei nodi da sciogliere per lo Special One, che può sorridere per un doppio recupero a centrocampo in vista della sfida di domani in casa del Monza.

Monza-Roma, Mourinho recupera Bove: verso la convocazione anche Wijnaldum

A Trigoria sono tornati a lavorare in gruppo Edoardo Bove e Gini Wijnaldum. Buone notizie per mister Mourinho, che non avrà a disposizione Nemanja Matic causa squalifica. Al posto del centrocampista serbo potrebbe essere scelto nuovamente il giovane ex Primavera, pronto a schierarsi al fianco di Bryan Cristante domani sera contro il Monza di Palladino.

Il centrocampista ex PSG potrebbe tornare invece almeno tra i convocati per la sfida in terra brianzola. Le sue condizioni andranno valutate con accuratezza per non rischiare di incappare in nuovi problemi fisici dopo l’ultimo stop muscolare. Detto del forfait dei difensori, mancherà anche Andrea Belotti, anche lui infortunato nella sfida interna al Milan. La speranza per l’ex Torino è quella di tornare a disposizione di Mourinho in vista delle semifinali di Europa League. Come ha evidenziato Francesco Iucca, inviato a Trigoria per TV Play, ha annunciato in diretta a Calciomercato.it il doppio recupero a centrocampo per Mou.