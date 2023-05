Calciomercato Roma, Tiago Pinto tenta l’affondo per mettere le mani sulla firma a parametro zero. Occhio alla concorrenza della Serie A: Napoli e Milan in agguato

Il campionato italiano è entrato nella fase più calda della stagione. La volata finale della Serie A vede la lotta al quarto posto farsi serrata, mentre il Napoli è ad un passo dalla conquista del terzo scudetto della sua storia. Il Milan, reduce dal pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Roma, è al quarto posto in classifica con giallorossi ed Inter. Il terzetto insegue a meno tre punti la Juventus di Massimiliano Allegri. Partenopei e rossoneri non sembrano mollare la presa in ottica calciomercato estivo, ed insidiano Tiago Pinto per il colpo a parametro zero.

Il mese di maggio vede la Roma di José Mourinho scendere in campo per sette sfide decisive nel bilancio stagionale. La squadra giallorossa è in piena corsa per il quarto posto in Serie A ed attesa dal doppio confronto europeo contro il Bayer Leverkusen. La sfida alla squadra tedesca mette in palio l’accesso alla finale di Europa League, mentre lo Special One fa la conta delle assenze in vista del prossimo impegno imminente. Questa sera la Roma tornerà in campo, per l’ultimo turno infrasettimanale del campionato, in casa del Monza di Palladino. In parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che sta cercando l’affondo finale per piazzare un nuovo colpo a costo zero.

Calciomercato Roma, Aouar a parametro zero: Pinto sfida Milan e Napoli

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, vuole chiudere il colpo Aouar a centrocampo. Il centrocampista classe ’98 lascerà il Lione in scadenza di contratto e nei giorni delle festività pasquali ha svolto delle visite mediche proprio con la Roma.

Secondo le ultime notizie che rimbalzano dalla Francia la concorrenza in Serie A rimane agguerrita per Tiago Pinto. Il sito Le10sport.com sottolinea come l’Eintracht Francoforte sia ormai virtualmente fuori dalla corsa per il centrocampista algerino. Mentre Milan e Napoli sono pronte allo sgambetto nei confronti del dirigente portoghese. I rossoneri vorrebbero infoltire la colonia francese, mentre la squadra allenata da Spalletti lo avrebbe messo nel mirino come rinforzo a costo zero.