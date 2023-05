Conferma ufficiale prima di Monza-Roma: “Resta un altro anno”

Conferma ufficiale prima di Monza-Roma, prevista per domani sera all’U-Power. Ecco l’annuncio che da quelle parti aspettavano

Domani sera è in programma Monza-Roma. Una partita difficile, non solo per quello che è il valore della squadra di Palladino, ormai salva e che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, ma anche per via dei vari infortuni che costringeranno Mourinho ad inventarsi una formazione.

Intanto arbitra Chiffi (e con lui il bilancio in trasferta è totalmente negativo con 3 sconfitte in altrettante uscite). Ma questo è un altro discorso: quello che interessa alla Roma, e allo Special One in generale, è capire su chi poter contare. Difficilmente si vedrà in campo Dybala: Mourinho avrebbe deciso di non schierarlo in ogni caso domani sera e nemmeno sabato pomeriggio contro l’Inter. L’obiettivo è quello di avere la Joya nelle migliori condizioni possibili per il match di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Conferma ufficiale prima di Monza-Roma, le parole di Galliani

E oggi, prima del match di domani, oltre al tecnico in conferenza stampa ha parlato anche l’amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, che ha praticamente annunciato l’accordo per la prossima stagione con il tecnico che ha portato dei risultati davvero entusiasmanti.

“L’accordo era che ci saremmo visti a salvezza raggiunta. Tutto qui, nessun allarme particolare. Ci siamo stretti la mano, confido che resti un altro anno” ha detto Galliani, che poi ha anche sottolineato di essere convinto che verrà trovato un accordo economico tra le parti per proseguire insieme. Insomma, la panchina della squadra lombarda, forse la vera rivelazione di questa stagione, è bella salda: Palladino dovrebbe rimanere – appare difficile ci possano essere delle frizioni – e non vede l’ora, queste sono le sue parole, di affrontare Mourinho domani sera.