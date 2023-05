Calciomercato Roma, nuovo colpo a zero: contratto già pronto

Calciomercato Roma, giallorossi in azione per un nuovo colpo a parametro zero. Tiago Pinto non perde tempo e c’è il contratto già pronto in vista dell’estate

Nelle prossime settimane la Roma si gioca il tutto per tutto in Serie A ed in Europa League. La squadra giallorossa è in piena corsa per il piazzamento alla prossima Champions League ed attesa dalle semifinali della competizione europea. Si tornerà in campo questa sera, per l’ultimo turno infrasettimanale del campionato italiano. In attesa della sfida in casa del Monza, fondamentale negli equilibri per il quarto posto in classifica, spunta una nuova pista a parametro zero per Tiago Pinto.

Attesa da sette gare nell’arco di 25 giorni la Roma di José Mourinho si gioca tutto nel mese di maggio. Si parte questa sera, dalla trasferta sul campo del Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola ha conquistato la matematica salvezza e viaggia ad alti ritmi in Serie A. Gara complicata per i giallorossi, falcidiati dalle assenze e con la squalifica di Matic a centrocampo per il tecnico portoghese. Mourinho ha deciso di convocare anche gli indisponibili nella trasferta di Monza, per fare quadrato intorno alla squadra e sottolineare l’importanza della sfida di questa sera in Brianza. Su un binario parallelo si muove Tiago Pinto, che sta cercando di chiudere in anticipo diversi colpi in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, difensore a zero dalla Francia: il contratto è già pronto

Tiago Pinto continua a monitorare tanti calciatori in scadenza di contratto in vista della sessione estiva di calciomercato. Dalla Ligue 1 sembra vicinissimo l’ingaggio del centrocampista Aouar, in scadenza dal Lione e che ha già svolto una parte di visite mediche con la Roma. Ma non è l’unico colpo gratis in arrivo dal campionato francese per il dirigente ex Benfica.

Secondo quanto rimbalza dalla Francia la Roma avrebbe messo nel mirino un giovane difensore in forza all’Auxerre. Parliamo di Madiou Keita, guineano classe 2004. Secondo quanto evidenziato dal sito Footmercato.net scout giallorossi lo hanno visionato in campo in ben 7 occasioni. Per il giovane difensore centrale di piede mancino sarebbe già pronto un contratto per sbarcare a Trigoria. Un altro acquisto di prospettiva e a costo zero in vista per Tiago Pinto.