Formazioni ufficiali Monza-Roma, rivoluzione Mourinho: cinque cambi

L’allenatore della Roma ha deciso quali sono gli undici giocatori titolari che affrontano il Monza nella trentatreesima giornata di campionato

Tra circa un’ora la Roma scende in campo contro il Monza per la 33ª giornata di Serie A, cominciata con l’anticipo di ben otto squadre alle 18.00. Tra queste c’erano l’Atalanta e la Juventus, che hanno vinto rispettivamente contro Spezia e Lecce. I tre punti sono importanti per continuare a rincorrere la qualificazione in Champions League, che interessa anche alla Roma.

I biancorossi allenati da Palladino sono automaticamente salvi grazie alla sconfitta dello Spezia che resta a 27 punti. Quelli di distacco con i liguri, infatti, sono ben 17, mentre quelli in palio, al di là di questa gara, sono 15. Anche in caso di sconfitta per Pessina e compagni, quindi, ci sarebbe comunque un club che rimarrebbe nel pantano della retrocessione in Serie B e che permettendo a Berlusconi e Galliani di festeggiare.

Gara a senso unico, quindi, per i giallorossi che vogliono rincorrere una vittoria per mantenere alta la tensione sulle inseguitrici e sulle squadre che precedono. Una di queste sono proprio i bianconeri che hanno allungato. Alla partita, Mourinho arriva in emergenza, con diversi giocatori in panchina e in tribuna a causa di diversi infortuni. Nell’ultimo match, infatti, il portoghese ha perso anche Bove e Belotti per problemi fisici, con Kumbulla che ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio.

Monza-Roma, la decisione su Dybala

Vista l’emergenza e visto che la partita arriva in mezzo a due big match come quello scorso con il Milan e quello di Sabato con l’Inter, Mourinho ha cambiato diversi elementi nello schieramento titolare. Non si tratta di turn over, ma scelte obbligate per il tecnico portoghese.

Per la partita, Mourinho ha deciso di scendere con il classico 3-4- che potrebbe cambiare forma anche in corso d’opera. Tra i pali c’è Rui Patricio difeso da Celik, Mancini e Ibanez. A centrocampo Zalewski, Bove, Cristante ed El Shaarawy. Alle spalle dell’unica punta Arbaham, invece, c’è la coppia Pellegrini-Solbakken.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota.

Roma (3-4-3): Rui Patricio; Celik, Ibanez, Mancini; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken-Pellegrini; Abraham.