Nuovo stadio Roma, c’è la svolta: la scelta del Comune

La Roma, oltre agli obiettivi stagionali, conta di ottenere il sì decisivo per lo stadio in tempi brevi: i Friedkin in attesa.

I Friedkin, dopo aver detto no alla cordata araba interessata a rilevare le quote di maggioranza della Roma, puntano a far crescere ancora di più il club. Sotto tutti i punti di vista: sportivo ed economico. Un processo di sviluppo pluriennale che passerà non soltanto attraverso il calciomercato ma anche tramite varie operazioni extra-campo.

Per quanto riguarda le trattative, il direttore generale Tiago Pinto provvederà a muoversi in estate seguendo due precise stelle polari. In primis, cercherà di tagliare gli elementi ritenuti da José Mourinho non più funzionali al progetto. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Mady Camara, Ante Coric e William Bianda. Il primo farà rientro all’Olympiakos mentre gli altri due verranno lasciati liberi di trovarsi una sistemazione alternativa. Al tempo stesso potenziare la rosa giallorossa, così da renderla maggiormente competitiva ai livelli più alti.

Diversi i nomi segnati in rosso nel suo taccuino, compreso quello di Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli è ormai diventato uno dei migliori esponenti nel ruolo nel panorama calcistico europeo e viene considerato un ottimo sostituto di Rui Patricio. Il 35enne portoghese non convince del tutto l’ambiente ed è legato alla società fino al 2024. Pinto, inoltre, segue Davide Frattesi del Sassuolo, Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Youri Tielemans che il primo luglio lascerà a parametro zero il Leicester. I Friedkin, dal canto loro, stanno seguendo da vicino l’iter riguardante la costruzione del nuovo stadio.

Roma, svolta in arrivo per il nuovo stadio

L’impianto, come noto, non sorgerà più a Tor di Valle (come inizialmente proposto da James Pallotta) bensì a Pietralata. Una scelta, questa, fin da subito condivisa dal Comune che a breve tornerà ad analizzare il progetto in assemblea.

Il “sì” definitivo del Municipio al Pubblico Interesse, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, arriverà già “domani”. Un’ottima notizia per il club, intenzionato a concludere i lavori entro il 2028. Un altro passo in avanti, che di certo tranquillizzerà José Mourinho. I Friedkin vogliono portare la Roma a livelli mai raggiunti prima. La vittoria della Conference League a maggio 2022 e la conquista dello scudetto da parte della formazione femminile rappresentano soltanto i primi passi.